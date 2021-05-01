Доходы с продаж GSK снизились на 18% в I квартале на фоне пандемии COVID-19

Компания GSK опубликовала финансовый отчет за I квартал 2021 года, согласно которому производитель переживает падение выручки с продаж на 18% по сравнению с прошлым годом. Основной причиной падения доходов стала пандемия COVID-19, повлиявшая на спрос препаратов.

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK) сообщила о падении прибыли с продаж за I квартал 2021 года в опубликованном финансовом докладе. Выручка с товарооборота всей группы компаний, входящих в GSK, составила 10,3 млрд долл., что отражает падение доходов на 18% по сравнению с прошлым годом. Производитель объясняет ситуацию влиянием пандемии COVID-19.

«Результаты нашей компании за I квартал соответствуют нашим ожиданиям и отражают ожидаемые последствия COVID-19, – заявила генеральный директор GSK Эмма Уолмсли. – Мы ожидаем значительного улучшения финансовых показателей в течение оставшейся части года».

Доход с продаж лекарственных средств составил 5,4 млрд долл., упав на 12% по сравнению с тем же кварталом в прошлом году. Оборот вакцин сократился на 32%, составив 1,7 млрд долл. Особо сильное падение на 49% было зарегистрировано у вакцины под названием Shingrix, обеспечивающей защиту от опоясывающего герпеса и постгерпической невралгии.

В настоящее время компания производит 59 вакцин и лекарств для борьбы с инфекционными, онкологическими и иммуноопосредованными заболеваниями.

Компания также выделила более 20 потенциальных продуктов, которые могут быть одобрены к 2026 году. Они имеют потенциал увеличить годовые продажи компании более чем на 1 млрд долларов.

Компания добавила, что была прекращена фаза I испытания экспериментального препарата GSK3537142, подавляющего антиген NY-ESO, который вызывает рак, в рамках стратегии по «приоритизации портфеля». Еще одна терапия GSK3439171, разработанная для лечения мышечной дистрофии Дюшенна, тоже была снята с начальных этапов исследований.

Владимир Заболотских

pharmvestnik