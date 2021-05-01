Этический комитет Минздрава одобрил исследования вакцины от COVID-19 компании BIOCAD

Этический комитет Минздрава одобрил клиническое исследование новой вакцины для профилактики коронавирусной инфекции производителя ЗАО «Биокад», обратил внимание «ФВ». Решение вынесено на заседании комитета 20 апреля 2021 года.

Совет по этике Минздрава одобрил клиническое исследование I–II фазы новой вакцины от COVID-19. «ФВ» ознакомился с документом.

В новой вакцине будет использована векторная технология. Рекомбинантный вирус выступает в качестве вектора или носителя, который доставляет генетический материал коронавируса. Вид технологической платформы вакцины указан в протоколе планируемого исследования.

В разрешении этического комитета тип вакцины BIOCAD обозначен как AAV5-RBD-S. Это может означать аденоассоциированный вирус 5-го типа (от англ. adeno-associated virus (AAV). Аббревиатура RBD-S означает «рецептор-связывающий домен». Это может указывать, что в качестве материала коронавируса в новой вакцине будет использован S-белок коронавируса.

Клиническое исследование планируется как рандомизированное с плацебоконтролем. При проведении исследователи и участники не будут знать, какой препарат получил доброволец. В случае положительного решения Минздрава будет проходить исследование I–II фазы, на этом этапе идет оценка иммуногенности и безопасности вакцины.

«ФВ» направил запрос производителю ЗАО «Биокад» относительно новой вакцины.

BIOCAD работает и над собственной разработкой мРНК-вакцины против коронавируса. Компания рассчитывала, что вакцина будет готова к концу 2020 года.

В апреле 2020 года компания сообщила, что стала индустриальным партнером «Вектора» по разработке вакцины от COVID-19. А в сентябре прошлого года BIOCAD стала индустриальным партнером НИЦЭМ им. Гамалеи. Стороны заключили соглашение о промышленном выпуске вакцины.

Фото: biocad.ru

Елена Воронина

pharmvestnik