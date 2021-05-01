Количество вакансий в фармацевтике с начала года выросло вдвое

Рекрутеры фиксируют стремительный рост числа вакансий в фарме в первом квартале 2021 года. Вилка зарплатных предложений для работников фармкомпаний в Москве варьируется в среднем диапазоне от 50 тыс. до 90 тыс. руб.

С января по март 2021 года количество вакансий на фармрынке увеличилось на 100%. Драйвером этой тенденции стали вакансии в сфере продаж. Самой востребованной на фармрынке по-прежнему является позиция медицинского представителя. В тройке самых популярных вакансий менеджеры по продажам и КАМы.

«Мы наблюдаем тренд на увеличение бюджетов фармкомпаний на рекрутинг, особенно в регионах», – отметила руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. Она представила результаты исследования фармрынка труда на HR-сессии форума «ФармаПак-2021», передает корреспондент «ФВ».

По словам эксперта, «самым страшным» для российского кадрового рынка был апрель прошлого года, когда в связи с пандемией падение объема вакансий в целом по России доходило до 50%, в Москве рынок «просел» еще больше. На этом фоне фармотрасль выглядела более стабильным сегментом рынка труда.

Как показывают результаты исследования, в 2020 году окладную часть зарплаты работодатели старались не сокращать. Но бонусы и премии сильно «просели» — в среднем на 20–30%. В первом квартале 2021 года медианные значения уровня зарплат в столичных регионах стали показывать небольшой рост.

Судя по зарплатным предложениям, средняя вилка зарплат сотрудников фармкомпаний в Москве колеблется в диапазоне 50–90 тыс. руб. Но в самых «дорогих» вакансиях размер вознаграждения работодатели, как правило, не указывают, уточнила Игнатова.

Как показывает индекс HH (количество активных резюме на одну вакансию), в числе самых дефицитных специалистов – фармацевты. В Москве на одну такую вакансию приходится всего 2,2 резюме. В целом по России этот индекс несколько выше – 3,6 фармацевта на место. Но все равно мало. Показатель здоровой конкуренции между соискателями должен быть не ниже 5–6.

Судя по индексу HH, на фармрынке в избытке химики. На одну вакансию претендуют 11 человек. Но и это не слишком хорошо. Выбор большой, кандидатов много, можно и упустить хорошего специалиста, предупреждает Мария Игнатова.

Отвечая на вопрос, не миф ли утверждение «фарма испытывает кадровый голод», Мария Игнатова согласилась с модератором встречи, исполнительным директором компании «Фармлогика» Татой Лысогоровой.

«Голод не на кадры – голод на компетенции, – сказала Лысогорова. – Компании должны держать фокус на развитие компетенций».

Фото: Игорь Чунусов

Наталья Маскина

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