В марте продажи лекарств в аптеках снизились в рублях и в упаковках

Аптечные продажи лекарств в марте 2021 года составили 103 млрд руб. и 438 млн упаковок. По сравнению с мартом 2020 года в рублях они снизились на 8,8%, а в упаковках – на 25,6%.

С января по март 2021 года аптеки продали лекарств на сумму более чем 292 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2020 года это больше всего на 0,6%, следует из совместного подсчета «ФВ» и AlphaRM.

Продажи за три месяца

В упаковках продажи снизились на 14,7%, до 1,3 млрд руб. Такой уровень был два года назад – в январе-марте 2019 года.

Пятерку самых продаваемых МНН в январе-марте 2021 года возглавил ксилометазолин, за год его продажи выросли на 3%, до 4,64 млрд руб., на втором месте ривароксабан – +35,7%, до 3,8 млрд руб., тройку лидеров замыкает умифеновир – +66,6%, до 3,5 млрд руб. На четвертом месте венотоник диосмин+геспередин, продажи которого выросли на 19,2%, до 3,1 млрд руб., на пятом месте панккреотин – +3,5%, до 2,9 млрд руб.

Ривароксабан и умифеновир также представлены в рейтинге брендов. Только здесь «Ксарелто» (ривароксабан) на первом месте, а «Арбидол» (умифеновир) – на втором. Причем «Арбидол» вплотную подошел к лидеру рейтинга «Ксарелто», который занимает первую строчку не один год.

ТОР20 брендов на аптечном рынке в январе-марте 2020-январе-марте 2021 годов в стоимостном выражении Рейтинг Бренд Объем рынка, млн упак. Прирост продаж январь-март 2021/ январь-март 2021, % Январь-март 2021 Январь-март 2020 Январь-март 2020 Январь-март 2021 1 1 Ксарелто 2,8 3,8 34 2 8 Арбидол 1,7 3,2 88 3 10 Эликвис 1,5 2,8 83 4 2 Ингавирин 2,6 2,2 -13 5 6 Детралекс 1,7 2,0 16 6 14 Гептрал 1,3 2,0 56 7 7 Мексидол 1,7 1,9 12 8 4 Нурофен 2,0 1,7 -14 9 11 Пенталгин 1,5 1,7 12 10 5 Терафлю 1,8 1,7 -6 11 9 Конкор 1,6 1,5 -4 12 13 Кардиомагнил 1,3 1,5 15 13 12 Актовегин 1,4 1,4 2 14 3 Мирамистин 2,1 1,3 -38 15 29 Эссенциале 1,0 1,3 27 16 19 Лориста 1,2 1,3 3 17 22 Вольтарен 1,1 1,2 10 18 24 АЦЦ 1,1 1,2 12 19 21 Канефрон Н 1,1 1,2 6 20 23 Креон 1,1 1,2 6 Источник: AlphaRM

Эффект базы?

В марте 2021 года снижение и в рублях, и в упаковках по сравнению с мартом 2020 года было больше по сравнению с итогами за весь квартал: на 8,8 и 25,6% соответственно. Частично это может быть связано с эффектом базы. В марте 2020 года был пик продаж, когда пациенты запасались лекарствами после объявления пандемии COVID-19. В марте 2021 года ситуация с коронавирусной инфекцией была уже более спокойной.

Меньшее снижение в рублях может свидетельствовать как о смещении спроса в сторону более дорогих препаратов, так и о росте цен на отдельные группы лекарств.

В рейтинге самых продаваемых МНН в упаковках в первой двадцатке показали снижение все препараты. Наибольшее снижение показал хлоргексидин, его продажи снизились на 74%, упаковок парацетамола продано меньше более чем на 73%, перекиси водоророда – на 50%. Население меньше купило «Анальгина» (МНН метамизол натрия), «Цитрамона» (МНН ацетилсалициловая кислота+кофеин+парацетамол), «Корвалола» (МНН мяты перечной листьев масло+фенобарбитал+этилбромизовалерианат).

Изменился расклад среди лидеров. Если в марте 2020 года тройку лидеров возглавлял хлоргексидин, на втором месте был ксилометазон, на третьем – парацетамол, то теперь на первом месте ксилометазолин, на втором – ацетилсалициловая кислота+кофеин+парацетамол, на третьем – омепразол.

ТОР20 МНН на аптечном рынке в марте 2020–2021 годов в натуральном выражении Рейтинг МНН Объем рынка, млн упаковок Март 2021 Март 2020 Март 2020 Март 2021 Динамика март 2021/март 2020, % 1 2 Ксилометазолин 18,9 18,0 -5 2 4 Ацетилсалициловая кислота+Кофеин+Парацетамол 12,8 8,7 -32 3 8 Омепразол 8,0 8,5 -6 4 7 Ибупрофен 9,2 7,1 -22 5 5 Ацетилсалициловая кислота 12,0 6,5 -45,8 6 13 Панкреатин 6,6 6,3 -4 7 11 Бисопролол 6,9 6,3 -9 8 10 Эналаприл 6,9 5,8 -15,5 9 9 Активированный уголь 7,5 5,6 -25,4 10 6 Водорода пероксид 11,3 5,6 -50,6 11 12 Нафазолин 6,8 5,3 -21,8 12 16 Цефтриаксон 5,6 5,2 -7 13 1 Хлоргексидин 19,9 5,2 -74 14 15 Натрия хлорид 6,0 5,1 -15 15 3 Парацетамол 18,8 5,0 -73,4 16 18 Мяты перечной листьев масло+Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат 5,1 4,5 -11,5 17 19 Диклофенак 4,8 4,3 -10,6 18 20 Индапамид 4,5 3,9 -12,9 19 24 Нимесулид 4,2 3,8 -10 20 17 Метамизол натрия 5,5 3,3 -40 Источник: AlphaRM

Елена Калиновская

Вероника Догузова

pharmvestnik