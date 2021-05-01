В марте продажи лекарств в аптеках снизились в рублях и в упаковках

Аптечные продажи лекарств в марте 2021 года составили 103 млрд руб. и 438 млн упаковок. По сравнению с мартом 2020 года в рублях они снизились на 8,8%, а в упаковках – на 25,6%.
С января по март 2021 года аптеки продали лекарств на сумму более чем 292 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2020 года это больше всего на 0,6%, следует из совместного подсчета «ФВ» и AlphaRM.
Продажи за три месяца
В упаковках продажи снизились на 14,7%, до 1,3 млрд руб. Такой уровень был два года назад – в январе-марте 2019 года.
Пятерку самых продаваемых МНН в январе-марте 2021 года возглавил ксилометазолин, за год его продажи выросли на 3%, до 4,64 млрд руб., на втором месте ривароксабан – +35,7%, до 3,8 млрд руб., тройку лидеров замыкает умифеновир – +66,6%, до 3,5 млрд руб. На четвертом месте венотоник диосмин+геспередин, продажи которого выросли на 19,2%, до 3,1 млрд руб., на пятом месте панккреотин – +3,5%, до 2,9 млрд руб.
Ривароксабан и умифеновир также представлены в рейтинге брендов. Только здесь «Ксарелто» (ривароксабан) на первом месте, а «Арбидол» (умифеновир) – на втором. Причем «Арбидол» вплотную подошел к лидеру рейтинга «Ксарелто», который занимает первую строчку не один год.
|ТОР20 брендов на аптечном рынке в январе-марте 2020-январе-марте 2021 годов в стоимостном выражении
|Рейтинг
|Бренд
|Объем рынка, млн упак.
|Прирост продаж январь-март 2021/ январь-март 2021, %
|Январь-март 2021
|Январь-март 2020
|Январь-март 2020
|Январь-март 2021
|1
|1
|Ксарелто
|2,8
|3,8
|34
|2
|8
|Арбидол
|1,7
|3,2
|88
|3
|10
|Эликвис
|1,5
|2,8
|83
|4
|2
|Ингавирин
|2,6
|2,2
|-13
|5
|6
|Детралекс
|1,7
|2,0
|16
|6
|14
|Гептрал
|1,3
|2,0
|56
|7
|7
|Мексидол
|1,7
|1,9
|12
|8
|4
|Нурофен
|2,0
|1,7
|-14
|9
|11
|Пенталгин
|1,5
|1,7
|12
|10
|5
|Терафлю
|1,8
|1,7
|-6
|11
|9
|Конкор
|1,6
|1,5
|-4
|12
|13
|Кардиомагнил
|1,3
|1,5
|15
|13
|12
|Актовегин
|1,4
|1,4
|2
|14
|3
|Мирамистин
|2,1
|1,3
|-38
|15
|29
|Эссенциале
|1,0
|1,3
|27
|16
|19
|Лориста
|1,2
|1,3
|3
|17
|22
|Вольтарен
|1,1
|1,2
|10
|18
|24
|АЦЦ
|1,1
|1,2
|12
|19
|21
|Канефрон Н
|1,1
|1,2
|6
|20
|23
|Креон
|1,1
|1,2
|6
|Источник: AlphaRM
Эффект базы?
В марте 2021 года снижение и в рублях, и в упаковках по сравнению с мартом 2020 года было больше по сравнению с итогами за весь квартал: на 8,8 и 25,6% соответственно. Частично это может быть связано с эффектом базы. В марте 2020 года был пик продаж, когда пациенты запасались лекарствами после объявления пандемии COVID-19. В марте 2021 года ситуация с коронавирусной инфекцией была уже более спокойной.
Меньшее снижение в рублях может свидетельствовать как о смещении спроса в сторону более дорогих препаратов, так и о росте цен на отдельные группы лекарств.
В рейтинге самых продаваемых МНН в упаковках в первой двадцатке показали снижение все препараты. Наибольшее снижение показал хлоргексидин, его продажи снизились на 74%, упаковок парацетамола продано меньше более чем на 73%, перекиси водоророда – на 50%. Население меньше купило «Анальгина» (МНН метамизол натрия), «Цитрамона» (МНН ацетилсалициловая кислота+кофеин+парацетамол), «Корвалола» (МНН мяты перечной листьев масло+фенобарбитал+этилбромизовалерианат).
Изменился расклад среди лидеров. Если в марте 2020 года тройку лидеров возглавлял хлоргексидин, на втором месте был ксилометазон, на третьем – парацетамол, то теперь на первом месте ксилометазолин, на втором – ацетилсалициловая кислота+кофеин+парацетамол, на третьем – омепразол.
|ТОР20 МНН на аптечном рынке в марте 2020–2021 годов в натуральном выражении
|Рейтинг
|МНН
|Объем рынка, млн упаковок
|Март 2021
|Март 2020
|Март 2020
|Март 2021
|Динамика март 2021/март 2020, %
|1
|2
|Ксилометазолин
|18,9
|18,0
|-5
|2
|4
|Ацетилсалициловая кислота+Кофеин+Парацетамол
|12,8
|8,7
|-32
|3
|8
|Омепразол
|8,0
|8,5
|-6
|4
|7
|Ибупрофен
|9,2
|7,1
|-22
|5
|5
|Ацетилсалициловая кислота
|12,0
|6,5
|-45,8
|6
|13
|Панкреатин
|6,6
|6,3
|-4
|7
|11
|Бисопролол
|6,9
|6,3
|-9
|8
|10
|Эналаприл
|6,9
|5,8
|-15,5
|9
|9
|Активированный уголь
|7,5
|5,6
|-25,4
|10
|6
|Водорода пероксид
|11,3
|5,6
|-50,6
|11
|12
|Нафазолин
|6,8
|5,3
|-21,8
|12
|16
|Цефтриаксон
|5,6
|5,2
|-7
|13
|1
|Хлоргексидин
|19,9
|5,2
|-74
|14
|15
|Натрия хлорид
|6,0
|5,1
|-15
|15
|3
|Парацетамол
|18,8
|5,0
|-73,4
|16
|18
|Мяты перечной листьев масло+Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат
|5,1
|4,5
|-11,5
|17
|19
|Диклофенак
|4,8
|4,3
|-10,6
|18
|20
|Индапамид
|4,5
|3,9
|-12,9
|19
|24
|Нимесулид
|4,2
|3,8
|-10
|20
|17
|Метамизол натрия
|5,5
|3,3
|-40
|Источник: AlphaRM
Елена Калиновская
Вероника Догузова
pharmvestnik