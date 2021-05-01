Доходы Bristol Myers Squibb в I квартале оказались ниже ожидаемых из-за онкопрепаратов

Доходы Bristol Myers за первый квартал этого года оказалась ниже того, что ожидали аналитики, почти на 100 млн долл. По большей части такие результаты обусловлены плохими продажами противораковых препаратов.

Компания Bristol Myers Squibb показала в I квартале 2021 года более низкую прибыль, чем планировали аналитики, сообщает Bloomberg. BMS заработала 11,1 млрд, в то время как аналитики ожидали 11,2 млрд долл. Скорректированная прибыль на акцию также оказалась ниже планируемой —1,74 долл. вместо 1,81.

Reuters добавляет, что одной из причин таких результатов стали низкие продажи противораковых препаратов «Ревлимид» и «Опдиво». В то же время этот эффект был скомпенсирован хорошими продажами антикоагулянта «Эликвис».

Продажи «Эликвиса» составили 2,89 млрд долл., превысив ожидания аналитиков примерно на 300 млн долл. Продажи «Ревлимида» составили 2,94 млрд долл., что примерно на 150 млн долл. ниже прогнозов Уолл-стрит. Продажи иммунотерапевтического средства от рака «Опдиво» упали на 3%, до 1,72 млрд долл., это примерно на 150 млн долл. ниже оценок экспертов.

«В целом, я думаю, мы находимся в хорошей позиции», — прокомментировал квартальные результаты финансовый директор BMS Дэвид Элкинс. Он ожидает, что рост продаж «Эликвиса» продолжится, а «Опдиво» вернется к росту во второй половине года. Этому должны способствовать одобрение препарата для новых типов рака, а также его более активное использование в качестве стартовой терапии против распространенного рака легких.

Однако недавно «ФВ» сообщал, что FDA проверяет эффективность ряда препаратов от рака, которые были ранее одобрены по ускоренной процедуре. В том числе рассматривался и «Опдиво», который подвергся критике экспертов агентства. BMS предложила FDA дождаться результатов нового испытания препарата против рака легких, которые будут доступны в 2023 году, но пока ситуация окончательно не решена.

Николай Соколов

pharmvestnik