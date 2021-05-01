«Фармстандарт» покупает долю оператора реализации проектов в ЕГИСЗ

«Фармстандарт» приобретет 49% акций «Цифромеда» — совместного предприятия Ростеха и Ростелекома, оператора реализации проектов в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). ФАС уже одобрила сделку.

«Национальная цифровая экосистема здравоохранения» (НЦЭЗ), дочерняя компания «Фармстандарта», купит 49% акций компании «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед»), совместного предприятия Ростеха и Ростелекома. Об этом сообщается на официальном телеграм-канале ФАС, пишет «МВ». Ведомство одобрило проведение сделки.

«Фармстандарт» владеет НЦЭЗ через 100%-ную «дочку», компанию «Миг диджитал», указывается в «Спарке». В 2020 году чистый убыток НЦЭЗ составил 568 тыс. руб. Ростех владеет 49% «Цифромеда» через дочерние компании, Ростелеком – 51%. В 2020 году выручка «Цифромеда» составила 5,7 млрд руб., чистая прибыль – 178,7 млн руб. «Цифромед» учрежден в 2019 году для разработки, внедрения и эксплуатации информационных систем и их компонентов в сфере здравоохранения.

В 2018 году Ростелеком, Ростех и НИИ «Восход» стали главными исполнителями госзаказа на развитие ЕГИСЗ. Ростех реализует проекты по внедрению мединформсистем в 35 регионах, Ростелеком – в 25. Совместное предприятие позволяло госкорпорациям увеличить совокупную долю присутствия на рынке.

Григорий Дубов

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