Мировые расходы на вакцины от COVID-19 к 2025 году составят 157 млрд долларов

Во всем мире на вакцины от COVID-19 до 2025 года будет потрачено 157 млрд долл. Об этом говорится в докладе американской аналитической компании IQVIA. 70% населения планеты удастся вакцинировать не ранее 2022 года.

В мировом масштабе на вакцины от COVID-19 будет потрачено 157 млрд долл. до 2025 года, сообщает американская компания IQVIA. В основном эти деньги пойдут на программы вакцинации и ревакцинации, пишет Reuters.

Аналитики ожидают, что первая волна вакцинации охватит 70% населения мира к 2022 году. На основании текущих данных они также полагают, что бустерные дозы препаратов должны будут вводиться каждые два года. В то же время США дают более скромные оценки относительно периода до ревакцинации. В Вашингтоне ожидают, что дополнительные дозы потребуются людям после 9–12 месяцев после получения первых доз.

В этом году расходы на вакцины будут самыми высокими и составят 54 млрд долл., считают в IQVIA. Тем не менее, к 2025 году расходы снизятся до 11 млрд долл. из-за роста конкуренции и увеличивающихся объемов выпуска препаратов, полагает старший вице-президент IQVIA Мюррей Эйткен.

По прогнозам IQVIA, до 2025 года затраты на вакцины составят 2% от 7 трлн долл., которые будут в целом потрачены на все безрецептурные лекарственные средства. Без учета стоимости вакцин общие расходы на медицину в 2020–2025 годах снизятся. Будет потрачено на 68 млрд долл. меньше, чем это было бы без пандемии.

Во многом это обусловлено тем, что пандемия повлияла на графики посещения пациентами врачей, прохождения процедур и приема лекарств. Это привело к накоплению лекарств на складах, хотя вскоре ситуация выровнялась.

«Хотя затраты на вакцины против COVID-19 составят 157 млрд долл. в течение следующих пяти лет, это очень небольшая цена по сравнению с человеческими потерями от пандемии», – заключает Эйткен.

Николай Соколов

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