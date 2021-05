Эксперты обсудили инструменты защиты дебиторской задолженности Мировые расходы на вакцины от COVID-19 к 2025 году составят 157 млрд долларов » Компания Glenmark зарегистрировала препарат для лечения аллергического ринита в странах Европы Компания Glenmark Pharmaceuticals объявила о завершении итогового этапа процесса национального одобрения препарата — инновационного назального спрея, который будет представлен в 17 странах Европейского Союза. В ближайшее время препарат, который является новой фиксированной комбинацией олопатадина гидрохлорид [665 мкг] и мометазона фуроат [25 мкг], будет доступен в Австрии, Бельгии, Чехии, Германии, Дании, Испании, Финляндии, Франции, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Румынии, Словакии, Швеции и Великобритании. На некоторых рынках компания Glenmark будет коммерциализировать препарат своими силами. Во Франции, Италии, Испании и странах Балканского региона коммерциализацию продукта будет осуществлять Menarini Group, в рамках эксклюзивного лицензионного соглашения, которое было подписано с компанией Glenmark в 2020 году. Согласно условиям соглашения, компания Glenmark отвечает за разработку препарата, за подачу досье в регуляторные органы этих стран и регистрацию препарата на этих рынках. Menarini будет отвечать за коммерциализацию продукта на этих рынках после его одобрения, а также за предоставление научной информации. Компания Glenmark получила авансовый платеж, а также дополнительно получит выплаты по завершении этапа вывода продукта на рынок и по результатам продаж. Разработанный Glenmark препарат представляет собой новую фиксированную комбинацию антигистаминного компонента и стероида в форме назального спрея. В странах ЕС он показан для лечения симптомов аллергического ринита у пациентов старше 12 лет. Его действие направлено на облегчение симптомов аллергического ринита, таких как заложенность носа, насморк, чиханье, зуд в носу, слезотечение, зуд и покраснение глаз. Исполнительный вице-президент, руководитель региона EMEA-L (Европа, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка) компании Glenmark Pharmaceuticals Ачин Гупта, подчеркнул, что, несмотря на доступность ряда препаратов для терапии аллергического ринита, компания «с большим оптимизмом смотрит на вывод препарата, который является единственной фиксированной комбинацией олопатадина и мометазона в форме назального спрея». «Более 25% населения Европы страдает от симптомов аллергического ринита, поэтому мы надеемся, что препарат действительно принесет облегчение и станет удобным 2 в 1 решением для пациентов», – заключил он. В США препарат коммерциализируется в партнерстве с Hikma Pharmaceuticals PLC. В Канаде он будет представлен в партнерстве с компанией Bausch Health. В Австралии препарат был выведен на рынок в партнерстве с Seqirus Pty. Ltd в 2020 году. Недавно он был выведен на рынок ЮАР, а также стал доступен пациентам на Украине и в Узбекистане. На сегодняшний день Glenmark получила регистрацию препарата в следующих странах: Австралия, ЮАР, Россия, Южная Корея, Камбоджа, Украина, Узбекистан, Намибия и Эквадор. В ряде стран компания подала препарат на регистрацию: Канада, Бразилия, Малайзия, Саудовская Аравия и некоторые другие. В Китае партнером Glenmark стала компания Grand Pharmaceutical (China) Co. Ltd., которая в этом финансовом году планирует подать заявку на исследование этого продукта. Материал партнера: Glenmark pharmvestnik