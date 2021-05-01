Эксперты обсудили инструменты защиты дебиторской задолженности

Страховой брокер «АСТ» провел «круглый стол» «Комплексный подход в управлении кредитными рисками». Спикером на мероприятии выступила финансовый директор компании «Пульс» Татьяна Гетманская.

Свое выступление она начала с рассказа о компании «Пульс», которая в этом году отмечает свой 25-летний юбилей, и раскрыла секрет стремительного роста компании, оборот которой за 8 лет вырос в 8 раз. Секрет кроется в высокой операционной эффективности, вовлеченности собственников бизнеса, гибкости компании, оперативности принятия решений и отсутствии жестких регламентов. «Пульс» — это территория здравого смысла», — резюмировала Татьяна Гетманская.

Основной темой выступления финансового директора компании «Пульс» стал обзор инструментов защиты дебиторской задолженности. В зависимости от размера дебиторов, от их присутствия в регионах, от количества аптечных учреждений «Пульс» использует в своей деятельности разные инструменты: банковские гарантии, безрегрессный факторинг, поручительства, залоги и страхование. У всех этих инструментов есть преимущества и недостатки, поэтому для каждого контрагента выбирается наиболее эффективный инструмент, подчеркнула эксперт.

При появлении просроченной дебиторской задолженности происходит анализ ситуации, диалог с дебитором, а сотрудничество восстанавливается только в том случае, если с дебитором достигнуты определенные договоренности и составлен график платежей, который удовлетворяет обе стороны. Если перспективы оцениваются как негативные, то принимается решение о подаче на дебитора в суд. «В случае понимания, что это недобросовестный дебитор, мы идем до конца, здесь хотелось бы процитировать героиню фильма «Москва слезам не верит»: «Зло должно быть и будет наказано». Наша позиция неизменна: рынок должен быть прозрачным и честным», — заявила Татьяна Гетманская.

«Пульс» страхует своих дебиторов относительно недавно. Этому решению предшествовал длительный переговорный процесс со страховыми компаниями, проведение тендеров, анализ полученных предложений. Существенную поддержку в заключении договора со страховой компанией оказал страховой брокер «АСТ».

«Тенденция роста защищенности — явный тренд фармрынка, который уже не остановить и который мы приветствуем и стремимся к тому, чтобы защитить компанию на 100%», — отметила финансовый директор.

Заключила свое выступление Татьяна Гетманская словами «Вместе со страховыми компаниями и брокерами мы делаем рынок финансово стабильным», немного перефразировав миссию компании «Пульс»— «Вместе мы делаем лекарства доступными».

Материал партнера: «Пульс»

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