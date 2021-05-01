Институт Россельхознадзора начал выпускать вакцину от COVID-19 для животных

Научный институт Россельхознадзора начал выпускать вакцину «Карнивак-Ков» для животных. Максимальный объем выпуска может составить 3 миллиона доз в месяц, в будущем при наличии заказов он может быть увеличен до 5 миллионов.

Научный институт Россельхознадзора начал выпускать вакцину «Карнивак-Ков» для животных. Первая партия, произведенная в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», составила 17 тыс. доз. Максимальный объем выпуска может составить 3 млн доз в месяц, при наличии заказа он может быть увеличен до 5 млн, сообщила ТАСС советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

«Партия произведенной вакцины уже забронирована и в кратчайшие сроки будет направлена в ряд городов и регионов РФ», — сказала она. Мелано также отметила, что Россельхознадзор готовит регистрацию вакцины «Карнивак-Ков» в Евросоюзе. «Досье на регистрацию препарата за рубежом, в частности в ЕС, находится в стадии подготовки и оперативно будет использовано для регистрационного процесса», — сказала она.

Первую в мире вакцину против COVID-19 у животных зарегистрировали в России в конце марта. Препарат планируют продавать как отечественным звероводческим хозяйствам, так и зарубежным.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил, что если эта вакцина будет востребована, то специалисты смогут сразу наладить ее выпуск в больших объемах.

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