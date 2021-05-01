ФАС снова признала ненадлежащей рекламу «Терафлекса»

ФАС признала ненадлежащей рекламу крема «Терафлекс Хондрокрем Форте», которая выходила на телеканале «ТВ-3» в прошлом году. Ранее антимонопольная служба уже находила нарушения в рекламе препарата, но на другом телеканале.

Федеральная антимонопольная служба снова признала ненадлежащей рекламу препарата «Терафлекс Хондрокрем Форте» производства компании Bayer. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Как сообщает регулятор, в рекламном ролике препарата, распространявшемся в декабре 2020 года в эфире телеканала «ТВ-3 Россия», производитель гарантировал положительное действие и эффективность лекарственного препарата в устранении боли в суставах и восстановлении хрящевых тканей.

Такие действия нарушают требования пункта 8 части 1 статьи 24 Закона «О рекламе», в соответствии с которым реклама лекарственных средств не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий, указывает антимонопольная служба.

ФАС выдала Bayer предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе. Также готовится к возбуждению дело об административном правонарушении. Рекламодателю грозит штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

В прошлом году ФАС уже признавала ненадлежащей рекламу крема «Терафлекс Хондрокрем Форте», которая выходила на телеканале «ТВЦ» в августе 2020 года.

Маргарита Грошева

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