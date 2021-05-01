Скворцова рассказала о ходе испытаний препарата МИР-19 против коронавируса ФАС снова признала ненадлежащей рекламу «Терафлекса» » Компания «Сотекс» получила сертификаты GMP ЕАЭС Фармацевтическая компания «Сотекс» вошла в число первых отечественных фармпроизводителей, которые подтвердили соответствие требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского союза в рамках проверки уполномоченным регуляторным органом Российской Федерации и получили сертификаты GMP ЕАЭС. Сведения о сертификатах, выданных компании по форме Евросоюза, опубликованы в государственном реестре на сайте Минпромторга. Сертификаты GMP ЕАЭС подтверждают соответствие условий производства и контроля качества препаратов компании «Сотекс» утвержденным в ЕАЭС требованиям. На данным момент «Сотекс» располагает сертификатами GMP Европейского союза от двух регуляторных органов Европы (Португалия и Хорватия) и GMP ЕАЭС-сертификатами. Материал партнера: «Сотекс» pharmvestnik