Компания «Сотекс» получила сертификаты GMP ЕАЭС

Фармацевтическая компания «Сотекс» вошла в число первых отечественных фармпроизводителей, которые подтвердили соответствие требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского союза в рамках проверки уполномоченным регуляторным органом Российской Федерации и получили сертификаты GMP ЕАЭС.
Сведения о сертификатах, выданных компании по форме Евросоюза, опубликованы в государственном реестре на сайте Минпромторга. Сертификаты GMP ЕАЭС подтверждают соответствие условий производства и контроля качества препаратов компании «Сотекс» утвержденным в ЕАЭС требованиям. На данным момент «Сотекс» располагает сертификатами GMP Европейского союза от двух регуляторных органов Европы (Португалия и Хорватия) и GMP ЕАЭС-сертификатами.
Материал партнера: «Сотекс»