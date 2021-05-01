Скворцова рассказала о ходе испытаний препарата МИР-19 против коронавируса

В стране началась II фаза клинических испытаний препарата для профилактики и лечения коронавирусной инфекции МИР-19 на пациентах с коронавирусом, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

«Первая фаза закончена, препарат безопасный и хорошо переносится. И началась вторая фаза уже на пациентах с ковидом», — сказала она. Скворцова добавила, что после второй фазы клинических испытаний можно будет приступить к регистрации препарата.

ФМБА планирует зарегистрировать препарат к концу лета.

«Мы думаем, что на первом этапе препарата не будет в аптеках, а … будет в лечебных медицинских организациях», — сказала она.

Ранее о том, что ученые перешли ко II стадии испытаний препарата сообщали «Известия». Предполагается, что МИР-19 будет применяться в ингаляционной форме введения посредством небулайзера — так действующее вещество будет попадать в клетки респираторного тракта, которые являются основной мишенью вируса.

gxpnews