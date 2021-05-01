Pfizer приобрела актив для разработки антигрибковых препаратов

Фармпроизводитель Pfizer приобрел частную компанию Amplyx Pharmaceuticals, разрабатывающую методы лечения изнурительных и опасных для жизни заболеваний, поражающих людей с ослабленной иммунной системой. Главная разработка Amplyx, антигрибковый препарат fosmanogepix, на данном этапе проходит II стадию клинических исследований, сообщает Pfizer. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Ежегодно во всем мире фиксируется более 1,5 млн случаев инвазивных грибковых инфекций, а уровень смертности от них достигает 30-80% от типов инфекций. Fosmanogepix обладает новым механизмом действия, потенциально способным воздействовать на штаммы грибов, устойчивые к стандартной терапии. Поскольку в настоящее время доступно только три класса подобных противогрибковых препаратов, резистентность к ним может серьезно ограничить возможности лечения.

В компании Pfizer отмечают, что в течение почти 20 лет не существовало нового класса противогрибковых препаратов, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

«Пандемия COVID-19 стала ярким напоминанием о разрушительном воздействии инфекционных заболеваний, подчеркнув постоянную потребность в новых противоинфекционных методах лечения как вновь возникающих, так и трудно поддающихся лечению бактериальных, вирусных и грибковых инфекций», — отметила представитель Pfizer. Анжела Лукин

Дейтсвие fosmanogepix направлено на инвазивные грибковые инфекции, вызванные плесенью, дрожжами и редкими плесневыми грибами (например, Aspergillus spp, Candida spp. включая Candida auris, Fusarium spp. и Scedosporium spp). Fosmanogepix продемонстрировал in vitro эффективность в широком спектре воздействий при лечении тканей мозга, легких, почек и глаз.

Помимо fosmanogepix этим приобретением компания Pfizer получила право собственности на линейку продуктов Amplyx на ранней стадии, которая включает потенциальные противовирусные (MAU868) и противогрибковые (APX2039) методы лечения.

gxpnews