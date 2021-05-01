Документы на преквалификацию вакцины «КовиВак» отправлены в ВОЗ

Центр имени Чумакова подал документы во Всемирную организацию здравоохранения на преквалификацию вакцины «КовиВак», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора учреждения Айдара Ишмухаметова.

«Мы подали документы в ВОЗ на преквалификацию, это некая достаточно длительная дорога для того, чтобы в последующем иметь возможность вакцинировать, как я полагаю, «третий мир», когда мы справимся сами, будем надеяться, осенью или немножко позже с иммунизацией своего населения», — заявил Ишмухаметов.

Он рассказал, что центр имени Чумакова планирует выйти на зарубежный рынок с вакциной «КовиВак», но «сначала нужно обеспечить собственную страну».

Преквалификация препаратов ВОЗ необходима для оценки качества, безопасности и эффективности лекарств. Ранее в ВОЗ были направлены документы на вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

gxpnews