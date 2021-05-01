Первый Бит провел знаковое мероприятие по цифровизации фармацевтической индустрии

II-й ежегодный онлайн-форум «Pharma Way» для представителей фармкомпаний, фармдистрибьюторов и крупных аптечных сетей прошло под эгидой эффективного использования ИТ-инструментов для фармацевтической отрасли.

Международный ИТ-интегратор Первый Бит организовал ежегодное мероприятие, востребованное руководителями компаний, CDTO, ИТ-специалистами, ИТ-директорами, финансовыми и коммерческими директорами, специалистами финансовых и коммерческих служб, директорами по маркетингу. Форум объединил на одной площадке более 300 участников, в том числе представители известных компаний отрасли: Фармасинтез, Сотекс, Валента, Санофи, Глаксосмиткляйн, Отисифарм, Эббот, Сандоз, Фармстандарт, Р-Фарм, КРКА, Протек, Магнит-Фарма, Герофарм, Асна, Губернские аптеки, Северная звезда и другие.

Онлайн-мероприятие представило в 5 тематических секциях 10+ кейсов, 15+ ИТ-инструментов от 10 экспертов компаний: Первый Бит, АльфаРМ, Лекарственная экосистема, NFP, Инфобот. Спикеры представляли актуальную информацию, практичные решения, примеры кейсов и лучших инструментов под задачи отрасли. Цифровизация фарминдустрии предполагает владение разнообразными инструментами, как бизнес-аналитики, цифровых двойников в логистике и производстве, так и возможностями цифровых платформ, eCom решений, RPA и, конечно, автоматизации финансового учета и других процессов.

Тему «Автоматизация, цифровизация и цифровая трансформация» раскрыл Алексей Дроздов, бизнес-партнер направления «Фарма», Первый Бит.

Секцию «Бизнес-аналитика в Фарме» — по инструментам аналитических агентств Анна Ермолаева, АльфаРМ и решения бизнес-задач с помощью BI-систем — Сергей Белостоцкий, эксперт практики BI, Первый Бит.

В секции «Цифровые платформы и e-com в фарминдустрии» Герман Иноземцев, генеральный директор, «Лекарственная экосистема», представил тему «Цифровая платформа PharmaSpace», а Ольга Артюшкина, руководитель направления e-commerce, Первый Бит — разобрала «eCom решения для фармбизнеса».

Секция «Оптимизационные и имитационные модели для повышения эффективности» осветила лучшие кейсы использования цифровых двойников в логистике и производстве от Андрея Гарифова, эксперта по имитационному моделированию, NFP.

Секция «Голосовые и виртуальные (RPA) помощники для фармбизнеса» показала «Реальный уровень дистрибуции с помощью искусственного интеллекта», спикер — Роман Цветков, директор по развитию, Инфобот. Автоматизация рутинных операций с помощью RPA была представлена Даниилом Морозенко, эксперт по RPA, Первый Бит. Также выступил Сергей Панченко, NFP.

Завершающая секция «Автоматизация финансового учета» наглядно осветила тему «Успешное управление финансами с помощью системы БИТ.ФИНАНС» от эксперта Первого Бита Андрея Титова, эксперт по управленческому учету, Первый Бит.

Сергей Белостоцкий, эксперт практики BI, Первый Бит, отмечает: «Я рад, что интерес к новым подходам и технологиям начинает всё больше интересовать фармкомпании. Это доказала активность на этом форуме «Pharma Way». Мы продолжим помогать отраслевым компаниям эффективно внедрять системы бизнес-анализа, делиться своим опытом и кейсами».

Анна Ермолаева, генеральный директор, АльфаРМпрокомментировала актуальные тенденции на рынке: «Ежедневные данные о продажах лекарственных средств и геомаркетинг аптечных учреждений — это проекты, которые уже сейчас помогают нашим клиентам выстраивать новые системы маркетинговой активности. Ещё вчера фарм аналитики работали с ежемесячными отчётами, сегодня — это прошедший этап. Новое «digital время» требует оперативных решений, основанных на «быстрых данных». Мы готовы предложить эти инструменты участникам рынка».

Алексей Дроздов, бизнес-партнер направления «Фарма», Первый Бит, резюмировал:«Мы все являемся участниками так называемой 4-й промышленной (цифровой) революции. От того как мы используем новые технологии зависит судьба бизнеса. На мероприятии мы рассказали о первом успешном опыте применения искусственного интеллекта для проверки наличия препарата во всех аптеках РФ, поделились примерами использования виртуального робота, который освободил от рутинных операций 35 сотрудников, наглядно показали как цифровая платформа может помочь небольшим аптекам получать товар от крупных производителей, рассказали как существенно трансформировались данные от аналитических агентств и многое другое. «Pharma Way» — это отличная возможность для участников фарминдустрии узнать об успешных кейсах использования как новых, так и существующих ИТ-продуктов и услуг. Интерес компаний фарминдустрии к нашему мероприятию, концентрат авторитетных брендов на одной площадке и количество участников подчеркивает важность мероприятия».

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