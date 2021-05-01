Сессия для молодых специалистов в сфере фармпроизводства прошла в рамках форума «ФАРМАПАК»

28 апреля 2021 г. Евразийское отделение ISPE провело сессию для молодых специалистов в сфере фармпроизводства. Встреча в формате презентаций возможностей, перспектив трудоустройства выпускников и networking с работодателями состоялась в рамках форума «ФАРМАПАК».

Вчера в Москве завершился трехдневный форум «ФАРМАПАК». Заключительный день был посвящен одному из вечно актуальных вопросов для фармацевтической промышленности – кадровому обеспечению.

О кадровом голоде в фарминдустрии говорят не первый год. Однако идеального решения для всех заинтересованных сторон (специалистов и работодателей) до сих пор не удалось найти. Компании предпочитают вступать в конкуренцию за квалифицированного сотрудника с доказанным успехом в фармацевтических разработках, технологов, признанных экспертов в обеспечении контроля качества и других сегментах производственного процесса. Как в этой ситуации быть молодому специалисту, пожелавшему связать свой путь с фарминдустрией? Ответ на этот вопрос, а также развенчание мифа о неготовности фармзаводов к приему на работу вчерашних студентов при наличии опытных претендентов на те же вакантные позиции сегодня искали представители профильных вузов, крупнейших фармпроизводств России и профессиональные сообщества молодых специалистов.

Позицию отраслевых вузов, готовящих фармспециалистов, представили Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет и Балтийский федеральный университет имени И. Канта, который реализует программу подготовки кадров для фармкластера Калининградской области.

Проректор по учебной работе, к.фарм.н. СПХФУ Минздрава России Юлия Ильинова уверена, что современная система профессионального образования, отвечая на запросы отрасли «Каких специалистов, в каком объеме, к какому времени необходимо подготовить?», способна эффективно решить проблему кадрового дефицита. Более того, например, образовательная программа магистратуры и бакалавриата СПХФУ строится по аналогии с пирамидой Маслоу. В образовательной пирамиде практический опыт студента является неотъемлемой частью самореализации молодого специалиста, на пути к которой лежат опыт научно-исследовательской деятельности, который базируется на теоретических знаниях, получаемых им в вузе.

Для максимального эффекта вузовские программы подготовки фармкадров должны разрабатываться в тесном сотрудничестве с фармкомпаниями. Поэтому, готовя кадры в соответствии с отраслевым заказом, СПХФУ разрабатывает актуальные программы, которые обязательно включают практическую составляющую на реальном фармпроизводстве. Так реализуются магистерские программы по биотехнологии:

«Биоинженерия и биомедицина», практическая часть которой проходит на производстве BIOCAD

«Производство иммунобитехнологических лекарственных препаратов», в рамках которой прикладные НИР выполняются на базе созданного университетом совместно с СПб НИИ вакцин и сывороток НОЦ иммунобиотехнологии.

Преимущества сотрудничества по линии «вуз – завод» в процессе подготовки фармкадров видят и производители, некоторые из которых предлагают расширить (и уже распространяют) эту диаду, начав выращивать кадры со школьной скамьи. Экосистему «школа – вуз – работодатель» в Калининградской области реализует завод по выпуску известных антисептиков «ИНФАМЕД К»: ведутся профориентационные занятия и проводятся экскурсии для школьников профильных классов Гурьевска и Багратионовска, студенты БФУ им. И. Канта проходят практику на производственных мощностях «ИНФАМЕД К», а сотрудники завода повышают свою квалификацию в Институте живых систем БФУ. Однако параллельно ведется кропотливая внутренняя работа по первичному и периодическому обучению персонала. Например, служба качества организует стажировки на рабочих местах, разрабатывает лекционные материалы по целевым модулям и направлениям (управление изменениями, управление рисками и т.п.). «В рамках программы корпоративного обучения мы привлекаем ведущих российских специалистов и лекторов», — отметил исполнительный директор индустриального парка «Экобалтик» Антон Бойко.

В работе сессии комитета Emerging Leaders Евразийского отделения ISPE принял участие и представитель БФУ им. Канта – к.х.н., доцент Института живых систем Евгений Чупахин, рассказавший о магистратуре «Фармацевтическая химия», направленной на подготовку специалистов для новых разработок на заводе «ИНФАМЕД К» и других фармобъектов Калининградской области.

Продолжая тему, посвященную экосистеме «школа – вуз – работодатель», директор по персоналу компании «Герофарм» Александра Арендарь обозначила кадровые проблемы, которые стоят перед производственной компанией сегодня, и представила ожидания в части их урегулирования:

разрыв между содержанием и форматом обучения в регулярной системе образования и бизнесом может быть уменьшен благодаря внедрению экосистемы «школа – вуз – работодатель», участию работодателей в создании кейсов или заданий для школьников и студентов. Обязательным условием для успешного подбора кадров среди молодых специалистов является участие работодателя в днях открытых дверей, проводимых в вузах. Именно поэтому «Герофарм» организует образовательные проекты с профильными вузами, эксперты компании регулярно выступают на их площадках в качестве лекторов. Для школьников химико-биологических классов устраиваются экскурсии на производство, а студенты имеют возможность пройти оплачиваемую стажировку.

невысокий уровень развития soft skills у молодых специалистов. Как работодатель «Герофарм», по словам Александры Арендарь, обращает внимание на следующие soft skills потенциальных сотрудников: любознательность, умение формулировать поисковые запросы и знать каналы поиска, выделять важное и главное, наличие исследовательской жилки. О важности баланса hard и soft skills для молодого специалиста говорила и выпускница СПФХУ, ставшая младшим научным сотрудником группы разработки и оптимизации технологий в компании Biocad, Мария Лёзова. Ее путь в биотехнологии начался, как и у большинства студентов, решивших связать свою жизнь с фармпроизводством, с поступления на бакалавриат в профильный вуз. Но уже в магистратуре, куда она пришла на программу «Биоинженерия и биомедицина», состоялось ее знакомство с будущим работодателем, который выбрал ее работу среди других претендентов, которым было предложено выполнить творческое задание.

История успеха Марии – это скорее исключение из правил. Второй участник meet up «История успеха», к.фарм.н, руководитель отдела формуляции компании «Биннофарм», входящей в состав «Биннофарм Групп», Александр Воробьев поделился непростым путем построения карьеры молодым фармацевтом. Как отметил Александр, во время учебы студенты верят в быстрый успех и надеются моментально достичь профессиональных высот. Но фарминдустрия требует профессионализма, который может прийти лишь с практикой: «Вы профи после 10 000 часов в профессии». Те, кто не готов к долгой дороге, разочаровываются и уходят в другие сегменты, в которых нередко происходит быстрое выгорание. Снова не получив удовлетворения, такие молодые специалисты возвращаются в фарму, но уже с другим подходом. Как поделился Александр, с 2018 г. он стал членом ISPE, что позволило учиться и перенимать опыт у лучших мировых специалистов: «Я учился у швейцарского профессора американского эксперта по таблетированию, немецкого начальника отдела по разработке твердых лекарственных форм,

французского эксперта по покрытию таблеток польского специалиста по разработке технологии лекарств». С 2020 года руководитель отдела формуляции одного из заводов «Биннофарм Групп» вместе с руководителем проекта в компании BostonGene Лирой Нигматуллиной является куратором комитета Emerging Leaders ISPE ЕАЭС. «Emerging Leaders – это направление, созданное в ISPE для поддержки студентов и молодых специалистов, окончивших вуз 1-5 лет назад, — поясняет заместитель директора Евразийского отделения ISPE Оксана Пряничникова. – Сегодня к направлению Emerging Leaders ISPE во всем мире подключены 1 700 участников. Ребята здесь не только получают помощь от старших товарищей в планировании карьеры и доступ к профессиональной литературе, но и возможность пообщаться с экспертами, получить в наставники крутых международных специалистов». Среди преимуществ и возможностей, которые дает Emerging Leaders ISPE молодым специалистам, Лира Нигматуллина отметила участие в международных хакатонах.

Сессия «Возможности и перспективы трудоустройства выпускников — молодых специалистов в сфере промышленной фармации», организованная Евразийским отделением ISPE, завершилась встречей молодых специалистов с работодателями и фармпроизводителей с вузами. По итогам этих встреч были уже достигнуты договоренности о будущем сотрудничестве.

Следующее крупное мероприятие для молодых фармацевтов состоится в рамках Международной конференции Евразийского отделения ISPE, которая пройдет в Москве 7-9 сентября.

gxpnews