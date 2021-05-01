ВСП предложил проводить закупки лекарств по программе 14 ВЗН без аукционов

Всероссийский союз пациентов предложил Минздраву РФ осуществлять закупки уникальных лекарственных препаратов по программе «14 высокозатратных нозологий» без проведения аукционов. Соответствующее письмо ВСП направил в ведомство и правительство.

В пациентском сообществе считают, что прямые закупки необходимы, чтобы ускорить процесс.

«Процедура аукциона в такой ситуации требует более месяца (15 дней на подачу заявок, еще два дня на оформление и размещение протокола, 10 рабочих дней на согласование в ФАС России, при этом контракт не может быть заключен ранее 10 дней с даты размещения итогового протокола). А в ситуации, если поставщик по каким-то причинам не подал заявку (опоздал, ошибся), эти сроки удваиваются», — говорится в письме. В ВСП подчеркивают, что для пациентов это означает дополнительные месяцы без лекарств.

В организации также считают излишней процедуру проведения аукциона для дозакупок препаратов. ВСП просит разрешить изменять количество закупаемых препаратов в ходе исполнения контракта на 30% от первоначально предусмотренного. Сейчас закон ограничивает заказчиков в изменении количества товаров — максимум на 10% в рамках заключенного контракта.

«Мы понимаем, что расходование бюджетных средств требует строгого контроля, но в то же время полагаем, что закупки лекарств не могут рассматриваться контрольными органами в порядке очередности после закупок скрепок и гвоздей и в такие же сроки», — говорится в письме ВСП в правительство и Минздрав.

Пациентское сообщество также предлагает сократить до трех рабочих дней сроки согласования заключения контрактов. В этом году в закупках появилась новая процедура — если в аукционе была только одна заявка, то надо направить материалы на согласование в ФАС России. Оно занимает 10 рабочих дней.

gxpnews