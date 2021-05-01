Стимулирующие выплаты аптекам: чего ждать от новых законов ВСП предложил проводить закупки лекарств по программе 14 ВЗН без аукционов » «Фармасинтез» и правительство Иркутской области подписали дополнительное соглашение Фармацевтическая компания «Фармасинтез» и правительство Иркутской области подписали дополнительное соглашение к заключенному ранее соглашению о социально-экономическом сотрудничестве, сообщает фармпроизводитель. Подписи под документом поставили первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев и генеральный директор АО «Фармасинтез» Евгений Орачевский. В рамках соглашения в ближайшие три года компания перечислит в областной бюджет более 1,5 млрд руб. всех видов налогов. Также в допсоглашении определены социально значимые мероприятия, финансируемые в 2021 году за счет средств АО «Фармасинтез». Формат заключения допсоглашений с правительством области является ежегодным. «Также мы осуществляем поддержку социально незащищенных категорий граждан, некоммерческих организаций, ветеранов, оказываем помощь имущественного характера нашим стратегическим партнерам таким, как Иркутский научно-исследовательский технический университет, Иркутский государственный университет, институт химии имени Фаворского», – заявил Евгений Орачевский. gxpnews