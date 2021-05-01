Стимулирующие выплаты аптекам: чего ждать от новых законов

В настоящее время в Государственной Думе рассматриваются два законопроекта, направленных на ограничение бонусов и вознаграждений аптекам. Это уже прошедший первое чтение законопроект № 912246-7 (далее — Законопроект-1), а также законопроект № 923315-7 (далее — Законопроект-2). В пояснительных записках к ним говорится о необходимости сдерживания аптечных сетей и снижения цен на лекарства для потребителей.

По мнению некоторых экспертов, ограничение бонусов и выплат за продвижение не заставит аптеки уменьшить свою рентабельность. Оно будет компенсировано увеличением средней наценки, что приведет к снижению доли препаратов нижнего ценового сегмента и ЖНВЛП, уровень наценки на которые ограничен. При этом потери при продаже ЖНВЛП будут компенсированы значительно более резким ростом цен для препаратов нерегулируемого сегмента.

Центральным вопросом законопроектов является ограничение вознаграждения аптекам и фармдистрибьюторам. Анализ проводился путем сравнения законопроектов как между собой, так и с Законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее по тексту — «ЗТД»), который был взят за основу авторами законопроектов для перенесения опыта регулирования розничного продовольственного рынка на рынок фармацевтический:

Объем ограничения вознаграждения

Законопроект-1 ограничивает только совокупный размер вознаграждения по договорам на продвижение лекарственных препаратов (5% от цены приобретенного товара). Он не ограничивает бонусы, включенные в стоимость лекарственных препаратов, как по размеру, так и по основаниям предоставления.

Законопроект-2 и ЗТД, напротив, в ограничение 5 % от цены товара включают помимо вознаграждения по продвижению еще и размер бонуса, включенного в стоимость товара, а также плату за оказание логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих лекарственных препаратов, иных подобных услуг.

Ограничения по основаниям предоставления бонусов

Законопроект-2 и ЗТД из бонусов, включенных в стоимость товара, разрешают выплату лишь объемного бонуса. В практике фармацевтического рынка помимо объемного бонуса есть много иных премий, стимулирующих контрагентов к тем или иным действиям (премия за единовременный минимальный заказ, премия за предоплату и т. п.). Эти премии имеют большое значение в коммерческой практике, придают ей гибкость и многообразие. Их запрет приведет к потере значительного инструментария, позволяющего выстраивать отношения с контрагентами и перераспределять риски.

Законопроект-1 не ограничивает многообразие премий только объемным бонусом. Однако он также устанавливает ограничения по основаниям предоставления бонусов, запрещая плату за изменение ассортимента лекарственных препаратов. То есть под риск подпадают бонусы, связанные с лончем новых препаратов.

Субъектный состав

В Законопроекте-1 продвижение лекарственных препаратов — это отношения исключительно между производителем лекарственных средств и аптечными организациями. Это значит, что ограничения не распространяются на отношения между производителем и оптовым дистрибьютором или дистрибьютором и аптекой. То есть, когда в качестве промежуточного звена появляется оптовик-дистрибьютор, то размер вознаграждения может быть любым и не подлежит ограничению.

В Законопроекте-2 используются понятия хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставку лекарственного препарата, и хозяйствующего субъекта, осуществляющего розничную торговлю лекарственными препаратами. Такая формулировка охватывает отношения между розничным покупателем и любым поставщиком вне зависимости, является он производителем или оптовиком-дистрибьютором.

Законопроект-2 определяет субъектный состав только для отношений поставки лекарственных препаратов. Отношения по продвижению упомянуты в Законопроекте-2 только для случаев, когда поставщик одновременно является и поставщиком, и заказчиком услуг. То есть за рамками регулирования остаются отношения по договорам о продвижении, в случае, когда аптечная сеть не является прямым покупателем того или иного производителя или дистрибьютора.

На фармацевтическом рынке также широко представлена практика выплат объемных бонусов аптекам со стороны фармпроизводителей даже в случаях, когда такие производители не являются непосредственными поставщиками для аптек. Выплата таких бонусов практикуется фармпроизводителями, так как они заинтересованы в стимулировании не только первичных продаж оптовикам-дистрибьюторам, но и в последующих продажах в аптеки, а затем конечным потребителям. Поэтому производители зачастую даже в отсутствии прямых договоров с аптеками заключают с ними бонусные соглашения о выплате аптекам объемных премий за продажу определенного количества лекарственных препаратов. Выплата таких бонусов несет в себе некоторые налоговые риски, но широко используется рынком. Представляется, что такие выплаты производителей аптекам также формально не подпадают под регулирование указанной нормы Законопроекта-2.

Круг объектов, на который распространяется регулирование

Ограничения Законопроекта-1 касаются только лекарственных препаратов для медицинского применения, тогда как Законопроектом-2 охватываются все лекарственные препараты, то есть, и ветеринарные препараты.

Кроме этого, Законопроект-2 вводит дополнительно полное ограничение на выплаты объемных бонусов в отношении ЖНВЛП. Это ограничение явно лишнее, так как цена на ЖНВЛП и так является предметом жесткого нормативного регулирования: регулируется как предельная отпускная цена производителя, так и предельные размеры оптовых и розничных надбавок.

Базовая цена для расчета ограничения на вознаграждение

В отличие от Законопроекта-2 и ЗТД ограничение Законопроекта-1 относится только к услугам по продвижению и не ограничивает бонус по договору поставки. Поэтому понятие цены в Законопроекте-1 оторвано от конкретного договора поставки. Между тем, аптека может приобретать одинаковый товар у разных поставщиков по разным ценам. В связи с этим не совсем понятно, какую из этих цен необходимо брать за базу по Законопроекту-1 при расчете ограничения вознаграждение услуг по продвижению. Более того, термин Законопроекта-1 «цена приобретенного лекарственного препарата» в своем буквальном толковании не обязательно означает цену приобретения лекарственного препарата. Это также может быть цена согласно данным бухгалтерского учета или цена реализации лекарственного препарата потребителю.

Законопроекты также содержат иные положения и запреты, способные оказать воздействие на рынок розничной торговли лекарственными средствами, и требующие отдельного рассмотрения.

Рекомендации

Можно сформулировать некоторые рекомендации для участников фармацевтического рынка в случае, если какой-либо или оба из указанных законопроектов будут приняты.

Участникам фармацевтического рынка полезно провести инвентаризацию используемых ими скидок, бонусов, договоров на продвижение.

Это позволит понять, какие из этих инструментов наиболее эффективны, способствуют решению поставленных задач, и сделать акцент на их сохранении в случае введения ограничений. Из общего перечня инструментов можно выделить часть, которая находится под особым риском ограничения или запрета (например, бонусы, не связанные с объемом продаж, выплаты за изменение ассортимента). Это даст возможность проанализировать целесообразность их замены на другие инструменты, которые не находятся под риском.

Необходимо проанализировать, какие иные инструменты можно задействовать, чтобы избежать ограничений, предусмотренных в законопроектах. Так, ни один из законопроектов не ограничивает применение такого инструмента, как скидка с цены. Однако, во-первых, в сходных отношениях по ЗТД сложилась весьма неоднозначная правоприменительная практика относительно правомерности использования скидок.Во-вторых, потенциал этого способа кардинально ограничен особенностью регулирования цен в отношении ЖНВЛП. Предоставление скидки с цены в отношении ЖНВЛП повлечет в последующем необходимость пересчета такой предельной отпускной цены на ЖНВЛП, что угрожает потерей экономической целесообразности продаж отдельных видов лекарственных препаратов. Имеет смысл рассмотреть структуру взаимоотношений с поставщиками и покупателями. Законопроекты содержат нюансы, связанные с тем, что в ситуации, когда поставки осуществляются одним лицом, а услуги по продвижению — другим, то часть отношений выходит из-под регулирования норм законопроектов. Изменение структуры отношений и включение посредника зачастую помогает вывести те или иные аспекты из-под регулирования соответствующих норм. Несомненно, необходим налоговый и правовой анализ этой структуры и ее оформление системой договоров и дополнительных соглашений. Целесообразно провести анализ заключенных договоров и дополнительных соглашений о предоставлении бонусов, скидок, выплат за продвижение, условий их предоставления и сроков оплаты:

рассмотреть целесообразность перехода на заключение краткосрочных соглашений вместо долгосрочных; включить в них условия о возможности одностороннего отказа или изменения в случае соответствующих изменений законодательства во избежание возможных споров о действительности положений, не соответствующих новому правовому регулированию; сформулировать проекты договоров и дополнительных соглашений, соответствующих нормам законопроектов.

В случае отсутствия разработать коммерческую политику с условиями отбора контрагентов, порядком рассмотрения заявок, условий и сроков оплаты, скидок, премий, а также типовые договоры оказания услуг по продвижению.

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