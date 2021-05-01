AstraZeneca опубликовала данные об объеме продаж вакцин в I квартале

Объем продаж вакцины AstraZeneca против COVID-19 составили $275 млн в I квартале, компания планирует поставлять 200 млн доз в месяц с апреля, поскольку финансовые результаты оказались лучше, чем ожидалось, сообщает Reuters.

Главный исполнительный директор фармроизводителя Паскаль Сорио 30 апреля снова выступил в защиту увеличения поставок вакцины, заявив, что англо-шведский производитель лекарств не преувеличил свои возможности в поставках. За I квартал компания доставила 68 млн доз. Объем продаж в Европе составил млн, на развивающихся рынках — 43 млн.

AstraZeneca была одним из лидеров глобальной гонки по разработке вакцины от COVID-19. Ее дешевый и простой в транспортировке препарат был провозглашен одним из важных пунктов в борьбе с пандемией, но потом появились сообщения об опасных побочных эффектах.

«Поставки (вакцин против COVID-19) будут увеличиваться по мере совершенствования производства», — сказал Сорио во время брифинга.

«Несмотря на серьезные операционные и политические проблемы, возникшие в результате внедрения вакцины компании, основной бизнес AstraZeneca продолжает показывать результаты выше ожиданий рынка в наиболее сложном квартале», — приводит агентство слова аналитиков Citigroup.

gxpnews