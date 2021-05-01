Анастасия Карпова и Валентина Бучнева стали «лидерами года»

В рамках Форума лидеров фармацевтического рынка России 29 апреля были названы самые яркие игроки фармотрасли и лучшие проекты, реализованные в 2020 году. Генеральный директор группы компаний «Эркафарм» Анастасия Карпова и глава бизнес-подразделения «Евразия» фармацевтической компании «Босналек» Валентина Бучнева стали победителями в номинации «Лидер года» премии Advantix Pharma.

Форум собрал более 400 представителей ведущих российских и международных фармацевтических компаний-производителей, дистрибьюторов, аптечных сетей, учреждений здравоохранения и пациентских организаций.

В течение нескольких дней форума ведущие игроки отрасли обсудили актуальные темы: стратегии и тенденции развития государственного и коммерческого сегментов, продажи, маркетинг, регуляторные и медицинские вопросы.

Материал партнера: «Эркафарм»

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