Servier запустила новый этап кампании #потомучтотакнадо

#Потомучтотакнадо (#becauseIsayso) – это международная инициатива, направленная на повышение осведомленности населения о важности контроля артериального давления. Регулярный контроль необходим даже при отсутствии жалоб: только половина людей с артериальной гипертензией (АГ) знают о своем заболевании.

Артериальная гипертензия является одним из факторов риска, осложняющих течение COVID-191. Более того, в условиях пандемии снизилась частота диагностирования АГ из-за ограниченного доступа в медицинские учреждения.

Артериальная гипертензия, от которой в мире страдают около 1,2 млрд человек, является наиболее распространенным заболеванием, приводящим к смертельному исходу. Ежегодно в мире от повышенного артериального давления умирают около 10 миллионов человек2. Согласно оценкам, к 2025 году это заболевание будет диагностировано у 29,2% взрослого населения планеты, что составляет 1,56 миллиарда человек3.

В России распространенность артериальной гипертензии (АГ) составляет 44,4% от общего населения, то есть 65 170 639 человек4, и ожидается, что эта цифра будет расти.

«Крайне важно развивать диалог с населением и обращать внимание на раннее выявление артериальной гипертонии и факторов риска, связанных с ее развитием, — прокомментировала заместитель генерального директора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, член-корреспондент РАН Александра Конради — Это особенно актуально сейчас, в эпоху пандемии: сердечно-сосудистые заболевания являются одним из факторов, существенно осложняющих течение COVID-19. Больший уровень осведомленности в вопросах АГ помогает пациентам осознавать необходимость своевременного приема лекарственных препаратов для контроля артериального давления. Научно-просветительские кампании, такие как #потомучтотакнадо, вносят значимый вклад в борьбу с бременем АГ и укреплением здоровья пациентов».

Артериальная гипертензия известна как «тихий убийца»: несмотря на то, что данное заболевание нередко протекает бессимптомно, оно может привести к серьезным нарушениям работы сердечно-сосудистой системы. Целью кампании #потомучтотакнадо является привлечение внимания пациентов и их близких к этому заболеванию: организаторы призывают внимательно относиться к здоровью родителей и близких людей и регулярно напоминать им о важности измерения артериального давления.

Впервые кампания #потомучтотакнадо была запущена в 2018 году в рамках акции ISH «Май – месяц измерения давления». В 2019 года инициативу поддержали в 70 странах мира и благодаря публикациям и сообщениям в социальных сетях о ней узнали более 150 миллионов человек.

Кампания 2020 года была посвящена приверженности лечению и направлена на повышение осведомленности о важности соблюдения рекомендаций врача и ежедневного приема необходимых лекарственных препаратов для контроля уровня артериального давления. Она получила широкий охват (27 млн человек) и высокий уровень вовлеченности.

Как партнер Международного общества артериальной гипертензии и с целью повышения осведомленности и вовлеченности пациентов в процесс терапии, компания «Сервье» разработала информационную онлайн-платформу «Если у вас есть сердце». В ее создании приняли участие как врачи, так и сами пациенты. Главная задача портала – в доступной форме рассказать пользователям о профилактике и особенностях терапии сердечно-сосудистых и других сопутствующих заболеваний. Материалы портала также будут полезны и специалистам здравоохранения: с помощью ресурса врачи могут повышать уровень вовлеченности пациентов в процесс терапии.

Материал партнера: Servier

