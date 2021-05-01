Illumina подала в суд на Еврокомиссию из-за блокировки сделки по приобретению Grail

Американская Illumina подает в суд на Еврокомиссию, выступающей против намерения компании приобрести фирму Grail, которая занимается онкологическим скринингом, сообщает FiercePharma.

В марте этого года Федеральная торговая комиссия (FTC) выступила против сделки, сумма которой должна составить около 8 млрд долл. FTC считает, что соглашение приведет к сокращению конкуренции на рынке онкологического скрининга в США, что повлечет за собой отсутствие инноваций и повысит стоимость таких услуг. Эта сделка сильно повлияет на рынок, поскольку конкуренты Grail используют ее технические ресурсы для скрининга.

Вскоре против соглашения выступила и Еврокомиссия, начав свое расследование. В ответ на это в Illumina заявили, что европейский орган не обладает юрисдикцией в отношении этого договора, поскольку Illumina в Европе коммерческой деятельности не ведет. После этого компания потребовала ЕК отозвать свои возражения.

«Действия комиссии по откладыванию сделки приведут к подавлению инноваций, подведут пациентов и увеличат расходы на здравоохранение, — заявил генеральный юрисконсульт Illumina Чарльз Дадсвелл. — Приобретение позволит Illumina быстрее и с меньшими затратами предложить жизненно важные тесты Grail большему количеству пациентов».

Illumina создала Grail в 2016 году и владеет почти 15% акций стартапа, за это время Grail стала многомиллиардным предприятием. Клинические исследования показали, что диагностический инструмент компании Galleri может идентифицировать 50 различных типов рака разной чувствительности, включая опухоли, для которых еще не разработано других скрининговых тестов.

Приобретение Grail предоставит Illumina доступ к рынкам, которые, по ее оценкам, будут ежегодно расти на 27% и к 2036 году достигнут 75 млрд долл. Поэтому компания намерена «решительно защищать свое приобретение» и заявила, что преимущества скринингового теста для выявления онкологических заболеваний «будут реализованы только в том случае, если Grail станет частью Illumina, и они не появятся, если Grail останется независимой».

Фото: illumina.com

Николай Соколов

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