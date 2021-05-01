Pfizer запросила разрешение на применение вакцины у детей в Европе

Pfizer и BioNTech направили EMA запрос с просьбой разрешить вводить вакцину от COVID-19 пациентам в возрасте 12-15 лет, пишет MarketWatch. В начале апреля Pfizer подала такое же заявление в американский регулятор FDA, тогда об этом писал NBCnews.

В качестве обоснования компании приводят данные новых испытаний, согласно которым препарат показал 100% эффективность у детей этой возрастной категории. В исследовании принимали участие 2,2 тыс. молодых пациентов, из них половина получили плацебо. В итоге COVID-19 был диагностирован у 18 детей в группе плацебо, и ни одного случая не было выявлено у вакцинированных.

«Надеемся начать вакцинацию этой возрастной группы до начала следующего учебного года», — заявил после публикации результатов исследования генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

«Вакцинация подростков это следующий шаг на пути к преодолению пандемии», — рассказал NBCnews эксперт по инфекционным заболеваниям в Медицинском центре Университета Вандербильта в Нэшвилле (Теннесси) доктор Бадди Крич.

«Расширяя возрастные группы, которые могут получить вакцину, мы поддерживаем усилия по защите наиболее уязвимых категорий населения: пожилых людей, а также взрослых и подростков с сопутствующими заболеваниями», — добавил он.

FDA выдало вакцине Pfizer разрешение на экстренное использование в декабре 2020 года. Минимальный возраст для получения препарата составлял 16 лет. Такой же возрастной режим установило EMA, когда одобрило вакцину несколькими днями позже.

Николай Соколов

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