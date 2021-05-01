«Скопинфарм» предложил первый СПИК по новым правилам в сфере фармацевтики

Минпромторг РФ проведет открытый конкурсный отбор на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) на разработку новых технологий производства готовой лекарственной формы противоопухолевых препаратов (в основном ингибиторов киназ) и оборудования для диагностики рака с использованием радиофармпрепаратов. Инициатором проведения данного конкурса выступила компания «Скопинфарм», входящая в «Фармимэкс» Александра Апазова. Минпромторг РФ проведет открытый конкурсный отбор на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) на разработку новых технологий производства готовой лекарственной формы противоопухолевых препаратов (в основном ингибиторов киназ) и оборудования для диагностики рака с использованием радиофармпрепаратов. Инициатором проведения данного конкурса выступила компания «Скопинфарм», входящая в «Фармимэкс» Александра Апазова.

Документация о проведении открытого конкурсного отбора на право заключения СПИК будет утверждена Минпромторгом и размещена в ГИСП и на сайте ведомства в период с 28 мая по 12 июня 2021 года.

В качестве первой технологии инвестору предложено внедрить и, возможно, разработать технологию производства готовой лекарственной формы ингибиторов протеинкиназ типа RAF (BRAF V600E, K, D), митоген-активируемых (МЕК1 и 2), серин-треониновой mTOR, циклин-зависимых CDK 4 и 6, янус-ассоциированных протеинкиназ (JAK 1 и 2) и стимулятора гемопоэза группы агонистов рецептора тромбопоэтина (аТПОр). Вторым лотом конкурса станет технология производства оборудования визуализации тканей для диагностики онкологических заболеваний и сторожевого лимфатического узла с использованием радиофармпрепаратов.

«Скопинфарм» упаковывает ряд онкопрепаратов Novartis, относящихся к упомянутым группам препаратов – ингибитор серин-треониновой mTOR эверолимус (Афинитор), ингибиторы BRAF траметиниб (Мекинист), дабрафениб (Тафинлар), ингибитор JAK-киназ руксолитиниб (Джакави), ингибитор CDK4/6 рибоциклиб (Рисарг), а также аТПОр элтромбопаг (Револейд), применяемый при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре.

Объявленный конкурс на СПИК – первый в фармотрасли, заключаемый по новым правилам, под внедрение технологий, а не под создание или модернизацию производства. Перечень таких технологий был утвержден в декабре 2020 года. Раньше инвестор заявлялся с проектом по инвестированию в производство, и его заявка рассматривалась и одобрялась межведомственной комиссией. По новой схеме должен проводиться конкурсный отбор.

СПИК теперь заключается не более чем на 15 лет для проектов с объемом инвестиций до 50 млрд рублей без учета НДС и не более чем на 20 лет при инвестициях свыше этого порога. В качестве преференции оператор получит обнуление ставки налога на прибыль, снижение региональных налогов на землю, имущество и транспорт, а также сможет претендовать на субсидии из бюджетов разных уровней более чем на один бюджетный период.

«Фармимэкс» со шведской Octapharma в 2018 году заключили СПИК на старых условиях. Компании обязались вложить более 5 млрд рублей в создание до 2025 года в Рязанской области, где базируется «Скопинфарм», производство полного цикла препаратов крови.