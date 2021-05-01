УФАС обнаружило картель при поставках медоборудования в детскую поликлинику в Башкирии на 80 млн рублей



Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Республике Башкортостан обнаружило картельный сговор при оснащении детской поликлиники на 300 посещений в смену в городе Туймазы, которая возводилась по нацпроекту «Здравоохранение». Доход участников картеля в УФАС оценивают в 80 млн рублей. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Республике Башкортостан обнаружило картельный сговор при оснащении детской поликлиники на 300 посещений в смену в городе Туймазы, которая возводилась по нацпроекту «Здравоохранение». Доход участников картеля в УФАС оценивают в 80 млн рублей.

Как сообщает ведомство, проверку торгов провела региональная прокуратура, по итогам изучения материалов которой УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении двух поставщиков.

В ходе расследования выяснилось, что для обоснования начальной максимальной цены госконтрактов участниками картеля Управлению капитального строительства региона предоставлялись коммерческие предложения со значительным завышением цен, причем часть из них были «искусственно» созданы участниками сговора.

Кроме того, между компаниями обнаружили устойчивые деловые связи и признаки аффилированности, включая подготовку и разработку техзаданий и ответов на запросы, разъяснений, жалоб, поступивших от других участников закупки, а также использование фактического общего места осуществления деятельности и подачу заявок с одного IP-адреса. Доход хозяйствующих субъектов, вследствие реализации картеля, составил более 80 млн рублей.

Материалы дела переданы должностным лицам республиканского УФАС для привлечения поставщиков к оборотным штрафам.

Наименования компаний, которые, по мнению УФАС, заключили антиконкурентное соглашение, ведомство не раскрывает. Vademecum направил запрос в региональное антимонопольное ведомство.

Как следует из данных ЕИС в сфере закупок, строительство клиники началось в 2018 году и обошлось в 181 млн рублей, а ее оснащение и введение в эксплуатацию – еще в 128 млн рублей. Крупнейшими поставщиками стали местные компании «Медсервис+» (32,8 млн рублей – в торгах участвовала одноименная компания «Медсервис», которая не получила ни одного контракта) и «Мединвест» (20,5 млн рублей).