Минпромторг проведет конкурс на заключение СПИК для разработки технологий в онкологии

Минпромторг решил провести конкурс на заключение СПИК с разработкой сразу двух технологий. Они касаются оборудования для диагностики опухолей и препаратов для лечения онкозаболеваний.

Министерство промышленности и торговли приняло решение о проведении открытого конкурсного отбора на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК). При этом один контракт будет предусматривать разработку и внедрение двух современных технологий, относящихся к фармацевтической и медицинской промышленности. Это следует из сообщения министерства, поступившего в «ФВ».

Такое решение было принято на основании пункта 10 Правил заключения, изменения и расторжения специальных инвестиционных контрактов, которыми предусмотрен конкурсный отбор участников СПИК, указано в сообщении министерства. Такие правила утверждены в Постановлении Правительства РФ № 1048 от 16.07.2020.

Контракт будет включать разработку оборудования для диагностики опухолевых образований (визуализации тканей), а также разработку препаратов, применяемых в лечении онкозаболеваний, — № 62 и № 377 перечня технологий, утвержденных Распоряжением Правительства РФ № 3143-р от 28.11.2020.

«Технология по производству твердых форм лекарственных препаратов, применяемых при лечении онкологических заболеваний, неразрывно связана с технологией по производству медицинского оборудования для диагностики и контроля лечения данных заболеваний, в связи с чем в конкурсе предлагается принять участие организациям, имеющим возможность одновременного внедрения обеих технологий», — поясняет Минпромторг. Комплексное применение указанных технологий позволит проводить визуализацию опухолевых и здоровых тканей для лечения соответствующего заболевания, добавили в ведомстве.

Маргарита Грошева

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