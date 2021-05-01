В Москве обсудили вызовы и задачи фармацевтической отрасли на ближайшие 10 лет

22–28 апреля в Москве состоялся форум лидеров фармацевтического рынка России «Новая реальность – новые стратегии», в котором приняли участие топ-менеджеры международных и российских фармацевтических компаний, представители ассоциаций, научно-исследовательских организаций и регуляторных органов.

В сессии «В 2030-й: какие корректировки внесла мировая пандемия в государственную программу на следующее десятилетие?» эксперты обсудили вызовы, с которыми столкнулась фармацевтическая отрасль с приходом COVID-19, подвели итоги программы «Фарма-2020» и обозначили приоритетные направления фармацевтической отрасли на ближайшую декаду.

Председатель правления Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС Станислав Наумов затронул вопросы, связанные с инициативой «второй лишний», отметив, что данная мера направлена на стимуляцию локализации производства по полному циклу, а не на отказ от импортных лекарственных средств.

«Мы, как и любое развивающееся государство, стремимся к тому, чтобы денежные средства обращались внутри своей экономики, — отметил Станислав Наумов. — Эта инициатива станет большим толчком для фармацевтической отрасли в стране: появятся благоприятные условия для развития инновационных технологий, инициатива позволит открыть новые современные производства и нарастить экспортный потенциал».

Вице-президент по внедрению новых медицинских технологий компании «Генериум» Дмитрий Кудлай подчеркнул, что программа Фарма-2030 будет успешна, если в ней удастся отразить мировые тренды регенеративной медицины и орфанной тематики.

Вторым важным моментом эксперт назвал развитие образования и кадрового потенциала в сфере биотехнологий: «В фокусе современного образования находятся такие актуальные направления, как: теория биологического эксперимента для достижения конкретных результатов при использовании конкретных молекул и агентов действия, клеточная терапия, рекомбинантные технологии и технологии получения биологически активных субстанций, а также биоинформатика и вычислительная биология».

Третьим важным компонентом успеха программы Дмитрий Кудлай считает международную кооперацию: «Во исполнение послания Президента страны Владимира Путина для прогрессивного роста всей отрасли необходимо развитие базы производства сложного медицинского оборудования, с учетом активных коммуникаций с мировыми лидерами в этом направлении», — заключил эксперт.

Материал партнера: АО «Генериум»

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