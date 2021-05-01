Россияне в аптеках чаще покупают растительные препараты в виде настоек

В 2020 году объем рынка препаратов на растительной основе составил 44,3 млрд руб. В аптеках было реализовано около 388 млн упаковок. За год аптечный рынок таких средств вырос на 5% в рублях и на 2% в упаковках. В денежном выражении в продаже лидируют растительные препараты в форме таблеток и капсул, в натуральном – настойки.
В 2020 году в аптеках было реализовано около 388 млн упаковок растительных препаратов на сумму 44,3 млрд руб., подсчитали «ФВ» совместно с AlphaRM. Несмотря на то что за последние семь лет рынок неуклонно растет в рублях (+28%) относительно 2014 года, в упаковках продажи сократились за этот период почти на 9%. Скорее всего, это обусловлено подорожанием продукции, так как цена на средства растительного происхождения выросла за эти годы на 40%.
Динамика рынка
В 2019 году объем рынка лекарств с растительными компонентами составлял около 42 млрд руб., в 2020 году этот показатель вырос до 44,3 млрд. Стоит отметить, что растительные препараты присутствуют также в госзакупках. В 2020 году госзаказчики закупили более миллиона упаковок таких средств на сумму 162,6 млн руб. В последние годы закупки стремительно сокращаются. С 2014 года падение составило 53% в рублях и 68% в упаковках. Средняя стоимость в госсегменте также увеличилась – на 46% относительно 2014 года.
Источник: AlphaRM
Источник: AlphaRM
Структура рынка
В 2020 году на аптечном рынке обращалось примерно 332 бренда лекарств растительного происхождения, относительно 2014 года их количество незначительно увеличилось. В госсегменте же, напротив, сократилось: до 240 с 277 торговых марок, представленных семью годами ранее.
Источник: AlphaRM
Почти половина всех средств с растительными компонентами на рынке в стоимостном выражении продаются в виде таблеток (включая пастилки) и капсул. Также покупатели часто приобретают препараты в жидкой форме – их доля 14%. В натуральном выражении твердая лекарственная форма занимает 28,7% рынка, а чаще всего покупатели приобретают лекарства в виде настойки — 29,6%. В 2020 году самой востребованной была настойка пустырника, продажи составили почти 29 млн упаковок. На втором месте с результатом 22,4 млн упаковок — настойка валерианы, на третьем – боярышник с почти 19 млн упаковок.
Источник: AlphaRM
Дешевое сырье
Среди форм выпуска самой дорогостоящей традиционно остается твердая лекарственная форма: таблетки, капсулы, пастилки. Их средневзвешенная стоимость составляет 194 руб. за упаковку. Самой бюджетной на сегодняшний день оказалась настойка на растительной основе – 28 руб. Стоит отметить, что препараты в этой форме в 2014 году стоили всего 15 руб. За эти годы цена на настойки выросла в среднем на 78%. Растительное сырье (трава, корни и т.д.) также подорожало — с 55 руб. за упаковку в 2014 году до 78 руб. в ушедшем. Самым популярным сырьем на аптечных полках по праву можно считать «Ромашки цветки». Эта марка вошла в ТОР10 брендов и заняла пятое место. На рынке насчитывается около 20 производителей растительного сырья, и большинство из них в портфеле имеют более 50 различных наименований марок, которые имеют статус лекарственного средства в ГРЛС.
Производители растительного сырья на отраслевых конференциях иногда сетуют, что конкуренцию лекарствам в виде растительного сырья составляют различные фиточаи, которые регистрируются как БАД. Однако посетители аптек предпочитают покупать травы, зарегистрированные как лекарства. В 2020 году в фармрознице таких препаратов было продано на 6,7 млрд руб., это почти в четыре раза больше, чем продажи фиточая, которые были на уровне 1,8 млрд руб.
Рейтинги
В первой пятерке брендов изменений по сравнению с 2019 годом нет. Все остались на своих местах. На первых двух строчках расположились марки производства Bionorica: лидер – «Канефрон Н» с приростом продаж в 9% и «Синупрет», показавший небольшое снижение (на 0,3%) относительно 2019 года. На третьем месте бренд «Простамол Уно» (+6%).
|ТОР10 брендов препаратов растительного происхождения в аптечном сегменте в 2019—2020 годах
|Рейтинг
|Бренд
|Корпорация
|Объем продаж, млрд руб.
|Прирост продаж, 2020/2019, %
|2020
|2019
|2019
|2020
|1
|1
|Канефрон Н
|Bionorica
|4,3
|4,7
|9
|2
|2
|Синупрет
|Bionorica
|2,5
|2,5
|-0,3
|3
|3
|Простамол Уно
|Berlin-Chemie AG
|2,1
|2,2
|6
|4
|4
|Доктор Мом
|Johnson & Johnson
|1,6
|1,6
|-1
|5
|5
|Ромашки цветки
|Различные производители
|1,4
|1,4
|-3
|6
|7
|Цистон
|Himalaya
|1,0
|1,1
|6
|7
|9
|Хофитол
|Mayoly Spindler
|0,9
|1,1
|15
|8
|10
|Танакан
|Ipsen
|0,8
|1,0
|22
|9
|6
|Гербион
|Krka
|1,1
|1,0
|-5
|10
|8
|Тонзилгон Н
|Bionorica
|1,0
|1,0
|-0,3
|Источник: AlphaRM
В ТОР10 корпораций лидером остается компания Bionorica – объем продаж в 2020 году 9 млрд руб. В ушедшем году в аптеках было представлено шесть препаратов этой компании. На втором месте рейтинга корпораций – производитель растительного сырья «Красногорсклексредства». Компания выпускает на рынок около 65 продуктов, объем продаж которых в аптеках — более 4 млрд руб.
|ТОР10 корпораций/производителей препаратов растительного происхождения в аптечном сегменте в 2019—2020 годах
|Рейтинг
|Корпорация
|Объем продаж, млрд руб.
|Прирост продаж, 2020/2019, %
|2020
|2019
|2019
|2020
|1
|1
|Bionorica
|8,5
|9,0
|5
|2
|2
|Красногорсклексредства
|4,0
|4,2
|7
|3
|3
|Berlin-Chemie AG
|2,6
|2,6
|3
|4
|7
|Вифитех
|1,3
|1,6
|24
|5
|4
|Johnson & Johnson
|1,6
|1,6
|-1
|6
|8
|Гиппократ
|1,2
|1,5
|24
|7
|6
|Himalaya
|1,3
|1,5
|12
|8
|5
|Krka
|1,4
|1,3
|-7
|9
|9
|Sanofi
|1,0
|1,1
|7
|10
|11
|Mayoly Spindler
|0,9
|1,1
|15
|Источник: AlphaRM
На первом месте по популярности среди терапевтических групп стоит группа отхаркивающих препаратов. В эту группу входят более 30 брендов с разными формами выпуска: таблетки и пастилки от кашля, сиропы, фиточай и т.д. Далее идут препараты для лечения урологических заболеваний, незначительно уступающие лидирующей группе по продажам. В ТОР5 EphMRA-групп также входят снотворные и седативные средства, препараты для лечения заболеваний предстательной железы и прочие терапевтические средства.
|ТОР5 EphMRA-групп 3-го уровня препаратов растительного происхождения в аптечном сегменте в 2019—2020 годах
|Рейтинг
|EphMRA-группа
|Объем продаж, млрд руб.
|Прирост продаж, 2020/2019, %
|2019
|2020
|1
|R5C — отхаркивающие препараты
|6,8
|6,5
|-4
|2
|G4X — другие препараты для лечения урологических заболеваний
|5,8
|6,5
|12
|3
|V3X — прочие терапевтические средства
|3,4
|3,9
|15
|4
|N5B — снотворные и седативные препараты
|3,1
|3,6
|16
|5
|G4C — препараты для лечения доброкачественной гипертрофии предстательной железы
|2,5
|2,6
|3
|Источник: AlphaRM