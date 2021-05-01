Россияне в аптеках чаще покупают растительные препараты в виде настоек

В 2020 году объем рынка препаратов на растительной основе составил 44,3 млрд руб. В аптеках было реализовано около 388 млн упаковок. За год аптечный рынок таких средств вырос на 5% в рублях и на 2% в упаковках. В денежном выражении в продаже лидируют растительные препараты в форме таблеток и капсул, в натуральном – настойки.

В 2020 году в аптеках было реализовано около 388 млн упаковок растительных препаратов на сумму 44,3 млрд руб., подсчитали «ФВ» совместно с AlphaRM. Несмотря на то что за последние семь лет рынок неуклонно растет в рублях (+28%) относительно 2014 года, в упаковках продажи сократились за этот период почти на 9%. Скорее всего, это обусловлено подорожанием продукции, так как цена на средства растительного происхождения выросла за эти годы на 40%.

Динамика рынка

В 2019 году объем рынка лекарств с растительными компонентами составлял около 42 млрд руб., в 2020 году этот показатель вырос до 44,3 млрд. Стоит отметить, что растительные препараты присутствуют также в госзакупках. В 2020 году госзаказчики закупили более миллиона упаковок таких средств на сумму 162,6 млн руб. В последние годы закупки стремительно сокращаются. С 2014 года падение составило 53% в рублях и 68% в упаковках. Средняя стоимость в госсегменте также увеличилась ­– на 46% относительно 2014 года.

Источник: AlphaRM

Источник: AlphaRM

Структура рынка

В 2020 году на аптечном рынке обращалось примерно 332 бренда лекарств растительного происхождения, относительно 2014 года их количество незначительно увеличилось. В госсегменте же, напротив, сократилось: до 240 с 277 торговых марок, представленных семью годами ранее.

Источник: AlphaRM

Почти половина всех средств с растительными компонентами на рынке в стоимостном выражении продаются в виде таблеток (включая пастилки) и капсул. Также покупатели часто приобретают препараты в жидкой форме – их доля 14%. В натуральном выражении твердая лекарственная форма занимает 28,7% рынка, а чаще всего покупатели приобретают лекарства в виде настойки — 29,6%. В 2020 году самой востребованной была настойка пустырника, продажи составили почти 29 млн упаковок. На втором месте с результатом 22,4 млн упаковок — настойка валерианы, на третьем – боярышник с почти 19 млн упаковок.

Источник: AlphaRM

Дешевое сырье

Среди форм выпуска самой дорогостоящей традиционно остается твердая лекарственная форма: таблетки, капсулы, пастилки. Их средневзвешенная стоимость составляет 194 руб. за упаковку. Самой бюджетной на сегодняшний день оказалась настойка на растительной основе – 28 руб. Стоит отметить, что препараты в этой форме в 2014 году стоили всего 15 руб. За эти годы цена на настойки выросла в среднем на 78%. Растительное сырье (трава, корни и т.д.) также подорожало — с 55 руб. за упаковку в 2014 году до 78 руб. в ушедшем. Самым популярным сырьем на аптечных полках по праву можно считать «Ромашки цветки». Эта марка вошла в ТОР10 брендов и заняла пятое место. На рынке насчитывается около 20 производителей растительного сырья, и большинство из них в портфеле имеют более 50 различных наименований марок, которые имеют статус лекарственного средства в ГРЛС.

Производители растительного сырья на отраслевых конференциях иногда сетуют, что конкуренцию лекарствам в виде растительного сырья составляют различные фиточаи, которые регистрируются как БАД. Однако посетители аптек предпочитают покупать травы, зарегистрированные как лекарства. В 2020 году в фармрознице таких препаратов было продано на 6,7 млрд руб., это почти в четыре раза больше, чем продажи фиточая, которые были на уровне 1,8 млрд руб.

Рейтинги

В первой пятерке брендов изменений по сравнению с 2019 годом нет. Все остались на своих местах. На первых двух строчках расположились марки производства Bionorica: лидер – «Канефрон Н» с приростом продаж в 9% и «Синупрет», показавший небольшое снижение (на 0,3%) относительно 2019 года. На третьем месте бренд «Простамол Уно» (+6%).

ТОР10 брендов препаратов растительного происхождения в аптечном сегменте в 2019—2020 годах Рейтинг Бренд Корпорация Объем продаж, млрд руб. Прирост продаж, 2020/2019, % 2020 2019 2019 2020 1 1 Канефрон Н Bionorica 4,3 4,7 9 2 2 Синупрет Bionorica 2,5 2,5 -0,3 3 3 Простамол Уно Berlin-Chemie AG 2,1 2,2 6 4 4 Доктор Мом Johnson & Johnson 1,6 1,6 -1 5 5 Ромашки цветки Различные производители 1,4 1,4 -3 6 7 Цистон Himalaya 1,0 1,1 6 7 9 Хофитол Mayoly Spindler 0,9 1,1 15 8 10 Танакан Ipsen 0,8 1,0 22 9 6 Гербион Krka 1,1 1,0 -5 10 8 Тонзилгон Н Bionorica 1,0 1,0 -0,3 Источник: AlphaRM

В ТОР10 корпораций лидером остается компания Bionorica – объем продаж в 2020 году 9 млрд руб. В ушедшем году в аптеках было представлено шесть препаратов этой компании. На втором месте рейтинга корпораций – производитель растительного сырья «Красногорсклексредства». Компания выпускает на рынок около 65 продуктов, объем продаж которых в аптеках — более 4 млрд руб.

ТОР10 корпораций/производителей препаратов растительного происхождения в аптечном сегменте в 2019—2020 годах Рейтинг Корпорация Объем продаж, млрд руб. Прирост продаж, 2020/2019, % 2020 2019 2019 2020 1 1 Bionorica 8,5 9,0 5 2 2 Красногорсклексредства 4,0 4,2 7 3 3 Berlin-Chemie AG 2,6 2,6 3 4 7 Вифитех 1,3 1,6 24 5 4 Johnson & Johnson 1,6 1,6 -1 6 8 Гиппократ 1,2 1,5 24 7 6 Himalaya 1,3 1,5 12 8 5 Krka 1,4 1,3 -7 9 9 Sanofi 1,0 1,1 7 10 11 Mayoly Spindler 0,9 1,1 15 Источник: AlphaRM

На первом месте по популярности среди терапевтических групп стоит группа отхаркивающих препаратов. В эту группу входят более 30 брендов с разными формами выпуска: таблетки и пастилки от кашля, сиропы, фиточай и т.д. Далее идут препараты для лечения урологических заболеваний, незначительно уступающие лидирующей группе по продажам. В ТОР5 EphMRA-групп также входят снотворные и седативные средства, препараты для лечения заболеваний предстательной железы и прочие терапевтические средства.

ТОР5 EphMRA-групп 3-го уровня препаратов растительного происхождения в аптечном сегменте в 2019—2020 годах Рейтинг EphMRA-группа Объем продаж, млрд руб. Прирост продаж, 2020/2019, % 2019 2020 1 R5C — отхаркивающие препараты 6,8 6,5 -4 2 G4X — другие препараты для лечения урологических заболеваний 5,8 6,5 12 3 V3X — прочие терапевтические средства 3,4 3,9 15 4 N5B — снотворные и седативные препараты 3,1 3,6 16 5 G4C — препараты для лечения доброкачественной гипертрофии предстательной железы 2,5 2,6 3 Источник: AlphaRM

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