Минпромторг выделит 125 млн рублей на разработку радиофармпрепарата

По четырем конкурсам заявок подано не было. Разработчики не заинтересовались грантами на новые средства для лечения аритмий и ССЗ, имплантаты для эндопротезирования у детей, средства для лечения заболеваний флавивирусной природы и на терапию заболеваний, ассоциированных с образованием микропленок.
Больше всего заявок было подано на конкурс по медизделиям из биосовместимых и биорезорбируемых материалов для замещения костных дефектов и дефектов мягких тканей, а также по средствам профилактики и лечения COVID-19.
Среди заявителей на конкурс по COVID-19 – ФГБУ «Федеральный центр «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» с разработкой вакцины для сезонной профилактики новой коронавирусной инфекции, ФГБУ науки «Оренбургский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН» с разработкой фармсимбиотика на основе композиции бифидо- и лактобактерий для профилактики осложнений COVID-19, НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова со средством профилактики COVID-19, ФГБУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» с аппаратом «Электронный нос» для обнаружения и идентификации признаков воздействия COVID-19 и другие.
Причина отклонений 36 заявок из 37 – несоответствие правилам проведения конкурсов, недостоверная информация в заявке, несоответствие приоритетному направлению конкурса.
Единственной одобренной заявкой стала разработка препарата пролонгированного действия на основе инкапсулированного радионуклида рений-188 от ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. академика А.М. Гранова». Учреждение претендует на выделение под проект 125 млн рублей госсубсидий. Теперь ФГБУ направят уведомление о победе в конкурсе и возможности заключения соглашения.
Условия проведения 15 конкурсов были опубликованы в марте 2021 года. Общая сумма предоставляемых грантов достигала 2,6 млрд рублей. Сумма грантов по каждому направлению варьировалась от 173,3 до 173,8 млн рублей.
Радиофармпрепараты на основе рения-188 разработаны «Фармсинтезом» (Золерен) для терапии костных метастазов, ревматоидного артрита и других неонкологических заболеваний суставов, а также МРНЦ им. А.Ф. Цыба и заводом «Медрадиопрепарат» для паллиативной терапии костных поражений скелета. Оба РФП прошли клинические испытания.
Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского (ГНЦ РФ ФЭИ, входит в научный дивизион «Росатома») в апреле 2021 года получил регудостоверение на генератор вольфрам-188/рений-188 для производства радиофармпрепаратов.
Фото: russiaedu.ru