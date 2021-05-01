Минпромторг выделит 125 млн рублей на разработку радиофармпрепарата

Минпромторг подвел итоги 15 конкурсов на право получения в 2021 году грантов в форме субсидий бюджетным учреждениям на разработку лекарств или медизделий. Всего было подано 37 заявок, 36 из которых были отклонены. Всего планировалось обеспечить гранты на 2,6 млрд рублей, однако одобрена была лишь заявка на разработку препарата для радионуклидной терапии от ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. А.М. Гранова» на 125 млн рублей. Минпромторг подвел итоги 15 конкурсов на право получения в 2021 году грантов в форме субсидий бюджетным учреждениям на разработку лекарств или медизделий. Всего было подано 37 заявок, 36 из которых были отклонены. Всего планировалось обеспечить гранты на 2,6 млрд рублей, однако одобрена была лишь заявка на разработку препарата для радионуклидной терапии от ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. А.М. Гранова» на 125 млн рублей.

По четырем конкурсам заявок подано не было. Разработчики не заинтересовались грантами на новые средства для лечения аритмий и ССЗ, имплантаты для эндопротезирования у детей, средства для лечения заболеваний флавивирусной природы и на терапию заболеваний, ассоциированных с образованием микропленок.

Больше всего заявок было подано на конкурс по медизделиям из биосовместимых и биорезорбируемых материалов для замещения костных дефектов и дефектов мягких тканей, а также по средствам профилактики и лечения COVID-19.

Среди заявителей на конкурс по COVID-19 – ФГБУ «Федеральный центр «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» с разработкой вакцины для сезонной профилактики новой коронавирусной инфекции, ФГБУ науки «Оренбургский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН» с разработкой фармсимбиотика на основе композиции бифидо- и лактобактерий для профилактики осложнений COVID-19, НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова со средством профилактики COVID-19, ФГБУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» с аппаратом «Электронный нос» для обнаружения и идентификации признаков воздействия COVID-19 и другие.

Причина отклонений 36 заявок из 37 – несоответствие правилам проведения конкурсов, недостоверная информация в заявке, несоответствие приоритетному направлению конкурса.

Единственной одобренной заявкой стала разработка препарата пролонгированного действия на основе инкапсулированного радионуклида рений-188 от ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. академика А.М. Гранова». Учреждение претендует на выделение под проект 125 млн рублей госсубсидий. Теперь ФГБУ направят уведомление о победе в конкурсе и возможности заключения соглашения.

Условия проведения 15 конкурсов были опубликованы в марте 2021 года. Общая сумма предоставляемых грантов достигала 2,6 млрд рублей. Сумма грантов по каждому направлению варьировалась от 173,3 до 173,8 млн рублей.

Радиофармпрепараты на основе рения-188 разработаны «Фармсинтезом» (Золерен) для терапии костных метастазов, ревматоидного артрита и других неонкологических заболеваний суставов, а также МРНЦ им. А.Ф. Цыба и заводом «Медрадиопрепарат» для паллиативной терапии костных поражений скелета. Оба РФП прошли клинические испытания.

Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского (ГНЦ РФ ФЭИ, входит в научный дивизион «Росатома») в апреле 2021 года получил регудостоверение на генератор вольфрам-188/рений-188 для производства радиофармпрепаратов.