Маркировку для импортируемых ЛП стало возможно проводить не только на производственных линиях

Группа компаний «Сантэнс» организовала и согласовала полный цикл информационно-логистических услуг: начиная с нанесения средств идентификации на упаковки лекарственных препаратов (ЛП) в зоне таможенного контроля на территории Российской Федерации и последующей первичной агрегацией упаковок до коробов и паллет и заканчивая сопровождением всего движения маркированных ЛП с корректной передачей данных (репортинг) в систему мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП). В компании рассказали о том, как организованы эти процессы.

«Сантэнс» — провайдер логистических услуг, обеспечивающий комплексное решение информационно-логистических задач полного цикла. Новая услуга по маркировке на таможенном складе импортируемых ЛП является одним из уникальных сервисов, оказываемых логистическим оператором.

«Сантэнс» может предоставлять услугу по маркировке самоклеящимися этикетками с Data-Matrix кодом, предоставляемых партнерами, а также печатать такие этикетки на сертифицированном и лицензированном оборудовании. Для обеспечения бесперебойного продвижения ЛП по всей цепочке поставок встроенный в линию верификатор контролирует считываемость штрих-кода и сверяет класс качества печати с установленными правилами. А сервис СT&T PharmaTrace гарантирует корректный ввод данных и сопровождение по всей цепочке репортинга СМДЛП.

По завершении процесса стикеровки проводится обязательная первичная агрегация, которая позволяет считывать нанесенную на этикетки информацию. В ГК «Сантэнс» введены в эксплуатацию 23 валидированные полуавтоматические станции агрегации общей производительностью более 20 млн упаковок в месяц.

По завершении процедуры стикеровки и первичной агрегации на таможенном складе «Сантэнс» держатель РУ или его представительство обеспечивает направление соответствующих сведений в СМДЛП. По итогам регистрации сведений в СМДЛП для SGTIN присваивается тип эмиссии «Маркирован в зоне таможенного контроля».

Директор по коммуникациям с государственными органами и общественностью ГК «Сантэнс» Герман Иноземцев отметил, что в ближайшем будущем станет доступна опция, при которой логистический хаб будет являться агентом держателей РУ импортируемых ЛС и сможет самостоятельно получать коды маркировки СМДЛП в СУЗ ЦРПТ, что «еще более облегчит и упростит бизнес-процессы компаний, импортирующих немаркированные лекарства с последующей их маркировкой».

Исходя из собственных наработок и уже имеющихся договоренностей с провайдером системы корректного репортинга в СМДЛП компании PharmaTrace, клиенты ГК «Сантэнс» могут выбрать дополнительные сервисы сопровождения. Например, сервис PharmConnector, который обеспечивает корректную передачу данных о складской обработке сериализованной продукции посредством интеграционной шины, или сервис Check Track & Trace (CTT) — полное сопровождение отчетности в СМДЛП.

«Сheck, Track & Trace (CTT) — это масштабируемое решение, разработанное экспертами, обладающими глубокими знаниями фармбизнеса и фармлогистики, обладающими детальным пониманием логики и динамики развития самой системы МДЛП, — подчеркнул коммерческий директор PharmaTrace Сергей Денисов. — Облачное решение обеспечивает оперативную работу с любым объемом данных, что особенно важно для участников фармацевтического рынка, оборот которого исчисляется десятками и даже сотнями миллионов SGTIN в год».

Материал партнера: ГК «Сантэнс»

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