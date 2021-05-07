Эксперты ВОЗ сомневаются в данных Sinopharm по побочным эффектам вакцины

Специалисты ВОЗ высказали сомнения по поводу данных, связанных с вакциной Sinopharm, которые компания подала в организацию. Критике подверглась информация о побочных эффектам, которая, по мнению экспертов, не была достаточно полной.

Эксперты ВОЗ выражают сомнение в том, что данные китайской Sinopharm по вакцине BBIBP-CorV, которые компания подала в организацию, достаточно полные. Reuters пишет, что ознакомился с документом Стратегической консультативной группы экспертов (SAGE) ВОЗ, в которой оценивается китайская вакцина. Эксперты пишут, что производитель не предоставил достаточного количества данных о побочных эффектах препарата.

В докладе говорится о существенных пробелах в данных по защите от тяжелых заболеваний, продолжительности защиты, безопасности для беременных женщин и пожилых людей и по редким нежелательным явлениям. «Анализ безопасности среди пациентов с сопутствующими заболеваниями (был) ограничен небольшим количеством участников… в испытании III фазы», — говорится в докладе.

Эксперты отмечают «слабую уверенность» в низком уровне риска серьезных нежелательных явлений после приема двух доз вакцины у людей с сопутствующими заболеваниями. «У нас очень низкая уверенность в качестве доказательств того, что риск серьезных побочных эффектов после одной или двух доз BBIBP-CorV у пожилых людей (≥60 лет) низок», — также сообщается там.

При этом эксперты выразили уверенность в том, что вакцина может предотвращать заболевания. «Мы уверены, что две дозы BBIBP-CorV эффективны для предотвращения ПЦР-подтвержденного COVID-19 у взрослых (18—59 лет)», — говорится в документе.

Специалисты проанализировали предоставленные китайским производителем данные клинических испытаний в Китае, Бахрейне, Египте, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах. В документе говорится, что эффективность вакцины в клинических испытаниях III фазы в нескольких странах составила 78,1% после введения двух доз. Это ниже, чем 79,34%, заявленные Китаем.

Ранее ВОЗ сообщала, что производители китайских вакцин Sinovac и Sinopharm не предоставили организации достаточного количества данных о препаратах. SAGE ВОЗ заявила, что обе вакцины «продемонстрировали безопасность и хорошую эффективность против симптоматических случаев COVID-19». Но эксперты сообщили о том, что «данные по обеим вакцинам для старших возрастных групп и лиц с сопутствующими заболеваниями отсутствуют».

Николай Соколов

pharmvestnik