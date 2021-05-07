Проект Emerging Leaders ISPE поможет молодым специалистам фармпрома в развитии карьеры

Цифровая платформа Международной ассоциации фармацевтического инжиниринга (ISPE) по поддержке молодых специалистов отрасли станет русскоязычной. Она должна помочь развитию кадрового потенциала российского фармпрома.

Движение Emerging Leaders – глобальная инициатива ISPE по поддержке студентов и молодых специалистов– поможет развитию кадрового потенциала российского фармпрома. Об этом сообщила заместитель директора Евразийского отделения ISPE Оксана Пряничникова на конференции форума «ФармаПак-21».

«ISPE – это, по сути, сообщество экспертов различных направлений – специалистов отрасли и регуляторов. Это цифровая платформа, на которой члены ISPE напрямую обмениваются опытом, помогают советами. В России наша основная задача – сделать платформу ISPE русскоязычной, доступной для нашей аудитории», – сказала Пряничникова.

Участники движения Emerging Leaders ISPE получат возможность знакомиться с мировыми отраслевыми изданиями, профессиональными гайдлайнами, участвовать в образовательных вебинарах и конкурсах, международных стажировках. Это поможет выпускникам профильных вузов успешно пройти путь становления в профессии и продвинуться в карьере.

Локальное отделение Евразийского экономического союза появилось в структуре ISPE в марте 2020 года. Одним из приоритетных направлений работы стало движение Emerging Leaders – реализация глобальной инициативы ISPE по поддержке молодых талантов. В этом движении по всему миру участвуют около 1700 человек, рассказала координатор Emerging Leaders ISPE ЕАЭС, руководитель проектов BostonGene Лира Нигматуллина.

«Движение российского отделения Emerging Leaders успешно вписывается в структуру Европейского комитета IESP. Мы тоже участвуем во всех международных инициативах ISPE и работаем со студентами», – отметила она.

Среди первых мероприятий Emerging Leaders в России – организация онлайн-встречи студентов со специалистами, работающими в Швейцарии, Германии, Израиле, которые поделились лайфхаками, как строить карьеру в Европе.

По словам Нигматуллиной, ISPE проводит много международных соревнований (хакатонов), где студенческие команды защищают свои проекты. Такие мероприятия проходили в Барселоне, Лас-Вегасе, Риме и других городах мира.

В 2021 году состоялся первый виртуальный международный хакатон для молодых специалистов. В течение трех недель студенты со всего мира, включая Россию, решали кейс по теме цифровой трансформации бизнеса.

«Наша амбициозная цель – участие в международной конференции ISPE в Бостоне в ноябре 2021 г., где запланирована сессия, посвященная работе с молодыми специалистами. Тема – как выращивать кадры», – рассказала Нигматуллина.

Фото: Игорь Чунусов

Наталья Маскина

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