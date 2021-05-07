В Канаде зафиксировали первую связанную с вакциной AstraZeneca смерть

В канадской провинции Альберта зафиксировали первую смерть из-за тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca. Медицинская служба провинции отмечает, что случаи тромботической тромбоцитопении крайне редки и преимущества препарата превышают риски от его использования.

В канадской провинции Альберта подтвердили смерть пациентки после прививки шведско-британской вакциной AstraZeneca. Заявление главного врача службы здравоохранения провинции Дины Хиншоу было опубликовано на официальном сайте Альберты.

Хиншоу заявила, что подтверждает смерть 50-летней женщины от VITT (индуцированной вакциной иммунной тромботической тромбоцитопении) после вакцинации препаратом AstraZeneca.

«Случай в Альберте стал вторым случаем VITT и единственной смертью, связанной с VITT, на более чем 253 тыс. доз AstraZeneca или Covishield/AstraZeneca, которые были введены в Альберте», – приводятся на сайте слова Хиншоу.

Там также говорится, что глобальная частота случаев VITT оценивается примерно в один случай на 100–250 тыс. доз вакцины. «Для сравнения, у жителей Альберты от 50 до 59 лет, которым поставлен диагноз COVID-19, вероятность смерти от этой инфекции в 350 раз выше, чем от VITT после вакцины AstraZeneca. У них также как минимум в 1500 раз больше шансов быть госпитализированными из-за COVID-19, чем после приема AstraZeneca», – отмечается в сообщении.

Основываясь на этих данных, власти Альберты заявляют, что вакцина остается хорошим вариантом для вакцинации. «Хотя любая смерть трагична, важно помнить, что риск смерти или других тяжелых исходов от COVID-19 остается намного выше, чем риск после вакцинации AstraZeneca», – отмечено на сайте.

Десятки стран приостанавливали использование вакцины AstraZeneca в марте после сообщений о редких случаях образования тромбов у пациентов. Некоторые из них возобновили использование препарата либо полностью, либо с ограничениями, после того как регуляторы здравоохранения заявили, что польза от прививки перевешивает любые риски.

В апреле «ФВ» сообщал, что Дания первой в мире полностью отказалась от вакцин AstraZeneca. Глава Датского агентства по здравоохранению Сорен Бростром заявил, что результаты исследований случаев тромбоэмболии, связанных с вакциной, показали наличие «реальных и серьезных побочных эффектов». «Поэтому мы решили продолжить программу вакцинации для всех целевых групп без этого препарата», – добавил он.

Николай Соколов

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