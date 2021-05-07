«Вектор» проводит клинические испытания трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной»

«Вектор» проводит первую и вторую фазы клинических испытаний трехкратной вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона». При этом состав вакцины не меняется. Испытания подтвердили эффект прироста и продолжительности иммунитета.

ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора проводит первую и вторую фазы клинических испытаний трехкратной вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона». Об этом сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков. По его словам, исследования проводятся на животных.

«Эффект прироста и продолжительности иммунитета подвержден, и клинические испытания I и II фаз для введения трехкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся», — сказал Рыжиков в интервью на официальном аккаунте Роспотребнадзора в Instagram.

Он пояснил, что трехкратная вакцинация была проведена на приматах впервые еще в мае 2020 года, наблюдение за ними продолжается до сих пор. Другая группа животных из хорьков и морских свинок была иммунизирована таким способом в конце июля.

«И также были вновь иммунизированы хорьки и морские свинки, на которых мы проверяли сравнительную эффективность двукратной, трехкратной вакцинации. Эффект прироста и продолжительности иммунитета подтвержден, прежде всего на приматах», — заключил ученый. При этом при трехкратной вакцинации состав «ЭпиВакКороны» не меняется.

По словам Рыжикова, после вакцинации «ЭпиВакКороной» антитела вырабатываются в более чем 90% случаев.

Регистрационное удостоверение вакцине Минздрав России выдал 13 октября.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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