Путин объявил благодарность водителям и научным работникам Центра Гамалеи за создание вакцины

Президент объявил благодарность группе сотрудников Центра Гамалеи за активное участие в создании вакцины от коронавируса. Среди отмеченных два водителя, младший научный сотрудник и ведущий инженер лаборатории.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. Документ размещен на портале правовой информации.

В частности, за активное участие в создании и налаживании производства вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции президент объявил благодарность сотрудникам НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи:

Ковыршиной Анне Витальевне – младшему научному сотруднику лаборатории;

– младшему научному сотруднику лаборатории; Курнееву Андрею Владимировичу – водителю автомобиля хозяйственного отдела;

– водителю автомобиля хозяйственного отдела; Лебедеву Алексею Александровичу – водителю автомобиля подразделения автотранспорта филиала «Медгамал»;

– водителю автомобиля подразделения автотранспорта филиала «Медгамал»; Телегиной Анастасии Александровне – ведущему инженеру лаборатории.

Президент также подписал указ о награждении медицинских работников орденом Пирогова и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также сотрудников эпидемиологической службы, научных работников за большой вклад в организацию работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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