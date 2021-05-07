Путин объявил благодарность водителям и научным работникам Центра Гамалеи за создание вакцины

Президент объявил благодарность группе сотрудников Центра Гамалеи за активное участие в создании вакцины от коронавируса. Среди отмеченных два водителя, младший научный сотрудник и ведущий инженер лаборатории.
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. Документ размещен на портале правовой информации.
В частности, за активное участие в создании и налаживании производства вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции президент объявил благодарность сотрудникам НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи:
- Ковыршиной Анне Витальевне – младшему научному сотруднику лаборатории;
- Курнееву Андрею Владимировичу – водителю автомобиля хозяйственного отдела;
- Лебедеву Алексею Александровичу – водителю автомобиля подразделения автотранспорта филиала «Медгамал»;
- Телегиной Анастасии Александровне – ведущему инженеру лаборатории.
Президент также подписал указ о награждении медицинских работников орденом Пирогова и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также сотрудников эпидемиологической службы, научных работников за большой вклад в организацию работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.