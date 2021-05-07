Доходы Amgen за I квартал упали на 4% из-за снижения продаж препаратов

Доходы компании Amgen за I квартал 2021 года упали на 4% из-за снижения продаж лекарственных препаратов. Так, продажи «Энбрел» от ревматоидного артрита снизились на 20%, а продажи нового средства от мигрени Aimovig – на 7%.

Доходы Amgen в I квартале этого года упали на 4% до 5,9 млрд долл., сообщает Reuters. Аналитики предполагали, что доходы компании составят 6,26 млрд долл. Квартальная скорректированная прибыль компании на акцию упала на 12% по сравнению с предыдущим годом. Она составила 3,70 долл. на акцию, что меньше прогнозов аналитиков в 4,04 долл. Чистая прибыль Amgen на акцию упала на 8%.

Продажи препарата «Энбрел» от ревматоидного артрита в первом квартале упали на 20% до 924 млрд долл., что не соответствует оценке аналитиков в 1,1 млрд долл. Продажи нового препарата от мигрени Aimovig упали на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 66 млн долл. за квартал, что намного меньше 95,7 млн долл., прогнозируемых аналитиками. Вместе с тем продажи препарата «Репата» для борьбы с холестерином выросли на 25% до 286 млн долл. и превзошли оценки аналитиков на 251 млн долл.

В феврале FDA предоставило статус приоритетного рассмотрения sotorasib, экспериментальному препарату Amgen от рака легких. Компания заявила, что изучает различные дозировки препарата и ожидает получить данные комбинированных исследований во второй половине этого года.

Amgen заявляет, что за весь 2021 год ожидает скорректированной прибыли в размере 16-17 долл. на акцию и доходов на уровне 25,8-26,6 млрд долл. «Мы чувствовали влияние пандемии в январе и феврале и начали наблюдать восстановление в марте, эта тенденция, похоже, сохраняется и в апреле», – сказал генеральный директор Amgen Роберт Брэдвей во время телефонной конференции с инвесторами.

По словам представителей компании, Amgen по-прежнему ожидает, что в 2021 году чистые отпускные цены на ее лекарства упадут из-за усиления конкуренции со стороны более дешевых дженериков и биоаналогов.

Николай Соколов

pharmvestnik