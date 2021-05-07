Путин утвердил поправки в ГК о принудительном лицензировании

Президент подписал закон, который вносит поправки в статью Гражданского кодекса о принудительном лицензировании. Некоторые эксперты считают, что в изменениях не было необходимости, так как у правительства уже были все необходимые полномочия.

Президент России Владимир Путин подписал Закон № 107-ФЗ от 30.04.2021 «О внесении изменения в статью 1360 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Изменения позволят правительству принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя «в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого статья позволяла правительству применять принудительное лицензирование только «в интересах обороны и безопасности» государства.

Также, согласно законопроекту, правительство должно будет утверждать методику определения размера компенсации и порядок ее выплаты патентообладателю.

Некоторые эксперты указывали, что предыдущая редакция статьи 1360 и так давала все полномочия правительству для применения механизма принудительного лицензирования. Об этом свидетельствует решение правительства о выдаче принудительной лицензии компании «Фармасинтез» на производство ремдесивира, указывали в разговоре с «ФВ» управляющий партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин и глава ассоциации «Фармацевтические инновации» («Инфарма») Вадим Кукава.

В то же время директор Института права и развития ВШЭ — Сколково, директор Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов считает, что новая редакция статьи обеспечивает ее однозначное толкование и прозрачность регулирования. Основание «национальной безопасности» относится прежде всего к пандемиям и другим чрезвычайным обстоятельствам, а понятие «общественное здравоохранение» может включать, например, редкие (орфанные) заболевания, уточнял Иванов.

Маргарита Грошева

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