Доходы с продаж Pfizer за I квартал превысили ожидания аналитиков

Pfizer опубликовала финансовый отчет за I квартал 2021 года, согласно которому общая прибыль компании составила 14,6 млрд долл., увеличившись на 45% с прошлого года. Выручка с продажи вакцины от COVID-19 достигла 3,5 млрд долл.

Общие доходы с продаж американской фармацевтической компании Pfizer увеличились в I квартале текущего года на 45%, составив 14,6 млрд долл., согласно недавно опубликованному финансовому отчету. Результаты превзошли ожидания аналитиков, прогнозировавших прибыль в 13,5 млрд долларов. Чистая прибыль производителя выросла на 45%, достигнув показателя в 4,5 млрд долл. Чистая прибыль на одну акцию составила 93 цента, увеличившись по сравнению с I кварталом прошлого года на 47%.

Из общей выручки 4,9 млрд долл. было получено с продаж вакцин, причем 3,5 млрд долл. – с вакцины от COVID-19 BNT162b2, а 1,3 млрд долл. – с вакцины от пневмококковой инфекции «Превенар 13». Продажи последней упали на 11% по всему миру и на 57% в США из-за пандемии коронавируса.

COVID-19 не сказался на продажах противоопухолевых препаратов, доходы с реализации которых увеличились на 18% и составили 2,9 млрд долларов. Самую крупную выручку принесли такие средства против онкологических заболеваний, как Ibrance от рака молочной железы (1,3 млрд долларов, продажи с прошлого года не выросли), Xtandi от рака простаты поздней стадии (267 млн долларов, рост составил 28%) и Inlyta от почечно-клеточного рака (229 млн долларов, рост на 36%).

Высокие показатели были отмечены также у препаратов Eliquis (1,6 млрд долл., рост на 26%), применяемого для профилактики венозной тромбоэмболии и лечения тромбоза глубоких вен, и Xeljanz (538 млн долл., рост в 19%), предназначенного для лечения ревматоидного артрита, псориатического артрита и язвенного колита.

Особо высокий рост продаж показали биоаналоги – 84%. Лекарственные средства принесли компании доход в размере 530 млн долл.

Pfizer скорректировала прогнозы, ожидая теперь, что общие доходы с продажи в этом году составят от 70,5 млрд до 72,5 млрд долл., а чистая прибыль на одну акцию – от 3,55 до 3,65 долл. Более того, к концу 2021 года компания предсказала, что выручка с продажи 1,6 млрд доз BNT162b2 достигнет 26 млрд долл.

Производитель также планирует в конце этого месяца подать заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США на получение полного одобрения своей вакцины от COVID-19. Если Pfizer получит полноценную регистрацию в США, то сможет рекламировать свою вакцину, запустить ее в продажу для потребителей и изменить на нее цену. Такая же заявка будет подана вскоре и в европейский регулятор.

Владимир Заболотских

pharmvestnik