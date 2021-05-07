Чилийский медицинский регулятор не нашел проблем с безопасностью «Спутника V»

Представители чилийского медицинского ведомства не обнаружили проблем с безопасностью российской вакцины «Спутник V». Ранее бразильское медицинское ведомство выступило против импорта препарата в страну из-за наличия в нем «реплицирующего аденовируса».

Представители чилийского медицинского регулятора не увидели доказательств того, что вакцина «Спутник V» имеет какие-либо проблемы с безопасностью. Об этом сообщил директор агентства Хериберто Гарсиа, пишет Reuters.

На прошлой неделе стало известно, что бразильский медицинский регулятор Anvisa выступил против импорта «Спутника V» в страну. Ключевым моментом, который повлиял на решение Anvisa, стало присутствие аденовируса в вакцине, что комиссия сочла «серьезным недостатком». Эксперты также подчеркнули, что с использованием вакцины связаны «неотъемлемые риски», и указали на то, что российские разработчики не предоставили им полные данные о качестве, безопасности и эффективности препарата.

В свою очередь Гарсиа рассказал, что в Аргентине и Мексике, где «Спутник V» активно применяется, число нежелательных эффектов было не большим, чем в Чили. В республике для вакцинации используется американская вакцина от Pfizer и BioNTech и китайская Sinovac.

На данный момент чилийское ведомство запросило российских разработчиков дополнительные данные о наличии в препарате «способных к репликации аденовирусов». Но даже в том случае, если такая информация подтвердится, Чили не обязательно откажется от приобретения вакцины.

«Мы должны найти баланс между преимуществами вакцинации и отказа от вакцинации… если вирус будет реплицироваться, вы в худшем случае заболеете простудой. Если вы не сделаете прививку, вы можете заразиться COVID-19», — сказал Гарсиа в комментарии Reuters.

Аденовирусы — категория вирусов, которые могут вызывать ряд заболеваний, например простуду. Иногда они используются в качестве вирусных векторов для вакцин. Однако глобальные ведомства, ответственные за здравоохранение, предостерегают от использования «способных к репликации аденовирусов», поскольку они могут размножаться в организме пациента и вызывать негативную реакцию.

Чили находится на заключительной стадии переговоров по сделке о закупке 4 млн доз «Спутника V». К июлю этого года страна надеется вакцинировать 80% населения — 15 млн человек.

Николай Соколов

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