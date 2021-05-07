Путин поручил провести углубленное обследование переболевших COVID-19 граждан

Президент сделал ряд поручений по итогам послания Федеральному собранию. Он поручил разработать технологии производства вакцин и лекарств, предназначенных для лечения инфекций, устойчивых к современным антибиотикам. Кроме того, поручено провести углубленное обследование пациентов, перенесших COVID-19 для выявления возможных осложнений.

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации его послания Федеральному собранию, которое состоялось 21 апреля. Об этом сообщается на портале Кремля.

С 1 июля 2021 года в России должны проводиться углубленные профилактические медицинские осмотры и диспансеризация населения, в том числе дополнительные инструментальные и лабораторных исследования для выявления заболеваний, являющихся основными причинами преждевременной смертности. Также необходимо проводить медицинское обследование граждан, перенесших коронавирус, на наличие поражений сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Правительству поручено реализовать инновационные проекты государственного значения по созданию технологий производства широкого спектра вакцин, фармацевтических субстанций, а также лекарств нового поколения для лечения инфекций, устойчивых к современным антибиотикам. При этом использоваться должны преимущественно отечественное оборудование и компоненты.

Путин также поручил предусмотреть возможность разработки в течение четырех дней тест-систем для выявления новых инфекционных заболеваний в случае угрозы их возникновения и распространения. А для профилактики новых инфекционных заболеваний необходимо создание в течение четырех месяцев эффективных вакцин с последующим запуском их в промышленное производство в кратчайшие сроки.

Также поручено:

расширить программы лечения и реабилитации в амбулаторных и стационарных условиях лиц с заболеваниями, выявленными по результатам профилактических медицинских осмотров;

обеспечить разработку и реализацию комплекса дополнительных мер, направленных на предотвращение преждевременной смертности населения от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и болезней органов дыхания;

обеспечить поэтапную реализацию в 2021–2030 годах мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизировав риски распространения данного заболевания.

Кроме того, правительство должно до 1 июля 2021 года представить Комиссии Государственного совета предложения по вопросам развития здравоохранения.

Как выяснил «ФВ», Роспотребнадзор уже разработал стратегию по совершенствованию работы в сфере безопасности здоровья граждан. Она в том числе предполагает ускоренное создание вакцин и тест-систем для выявления инфекций. Стратегия также включает в себя блоки развития лабораторной диагностики, совершенствования мониторинга угроз, а также просветительской деятельности.

pharmvestnik