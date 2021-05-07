Дания первой в мире полностью отказалась от вакцины Johnson & Johnson

Управление по вопросам здравоохранения Дании приняло решение о полном отказе от использования вакцины компании Johnson & Johnson (J&J) в ходе программы по иммунизации населения от COVID-19. Регулятор посчитал, что риски возникновения тромбов у пациентов, привитых вакциной, перевешивают ее преимущества.

Дания стала первой страной, отказавшейся от использования противокоронавирусной вакцины, разработанной компанией Johnson & Johnson (J&J), в ходе программы вакцинации. Причиной послужило наличие риска возникновения тромбов у привитых пациентов. Об этом сообщило Управление по вопросам здравоохранения Дании.

Ведомство пришло к выводу, что преимущества вакцины J&J не перевешивают риск появления неблагоприятных побочных эффектов от нее, добавив, что власти страны контролируют ситуацию с пандемией COVID-19 и располагают достаточным количеством других противоковидных препаратов.

«В разгар эпидемии было трудно принять это решение, особенно после того, как нам также пришлось прекратить использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca», – отметила заместитель генерального директора датского регулятора Хелен Пробст.

Правительство Дании первым в мире полностью исключило препарат AstraZeneca из своей программы вакцинации из-за возможного появления побочных эффектов в форме образования сгустков крови, кровотечения и снижения уровня тромбоцитов в крови. Мера была принята после того, как здесь был зарегистрирован первый случай смерти после получения вакцины AstraZeneca. 60-летняя женщина с перечисленными симптомами умерла в начале марта.

Управление по вопросам здравоохранения Дании подчеркнуло, что решение отказаться от препарата J&J особенно затронет граждан в возрасте от 20 до 39 лет, которым придется получить вакцину с задержкой до четырех недель. Это означает, что население страны будет полностью вакцинировано лишь к концу августа. Сейчас Дания вакцинирует лиц в возрасте от 65 до 74 лет.

Как сообщается, на следующей неделе будет представлено решение по вопросу использования вакцин AstraZeneca и J&J в Норвегии. Местные органы здравоохранения рекомендовали отказаться от AstraZeneca, пишет Euronews.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 20 апреля подтвердило связь между вакциной J&J и редкими проблемами со свертыванием крови у взрослых пациентов, которые получали вакцины в США, потребовав от производителя добавить предупреждение на этикетки препарата. Тем не менее было заключено, что общие преимущества вакцины перевешивают любые риски. С тех пор несколько европейских стран возобновили ее использование.

Владимир Заболотских

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