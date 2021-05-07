Teva запустила производство первого в США дженерика от тяжелой формы угревой болезни

Teva Pharmaceuticals заявила о начале производства первого в США дженерика Absorica (изотретиноин), предназначенного для лечения тяжелой формы угревой болезни. Однако препарат имеет ряд тяжелых побочных эффектов. Таким образом, израильская компания теперь имеет самый большой портфель дженериков, одобренных FDA.

Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceuticals объявила о запуске в производство первого дженерика Absorica (изотретиноин) в виде универсальных капсул в дозировке 10, 20, 25, 30, 35 и 40 мг для лечения тяжелой формы угревой болезни у пациентов старше 12 лет с множественными воспалительными бугристыми образованиями диаметром 5 мм и более.

«Первая на рынке США универсальная версия капсул Absorica (изотретиноин) от Teva является важным способом лечения пациентов, живущих с тяжелой степенью угревой болезни и не реагирующих на традиционное лечение угревой сыпи, в том числе антибиотиками», – заявила директор по производственным вопросам филиала Teva в США Кристин Бедер.

Таким образом, Teva расширила свой портфель дженериков, которым включает уже почти 550 препаратов, 30 из которых предназначены для лечения дерматологических заболеваний. Это самый большой портфель дженериков, получивших одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. В настоящее время один из 11 рецептов на дженерик, выписанных на территории США, принадлежит израильскому производителю.

По данным компании IQVIA, по состоянию на февраль 2021 года, годовой объем продаж пероральных капсул изотретиноина в США составляет более 158 млн долларов.

Важным условием приема лекарственного средства является отсутсвие беременности. Как утверждается, препарат способен нанести вред плоду, в том числе привести к врожденным дефектам, выкидышам, смерти ребенка и преждевременным родам. Пациенткам, которые планируют забеременеть, не должны беременеть в течение одного месяца до начала, во время и после прекращения приема изотретиноина.

Однако препарат имеет серьезные побочные эффекты в виде проблем с психическим здоровьем, среди которых появление депрессивного психоза (состояние, при котором люди видят или слышат не существующие в реальной жизни вещи), стремления к совершению самоубийства. Сообщается, что некоторые пациенты после приема лекарства покончили с собой.

Владимир Заболотских

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