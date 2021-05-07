Росстат будет еженедельно следить за ценами на «Корвалол» и «Валидол»

Росстат добавил несколько позиций в перечень товаров, за ценами которых ведется еженедельное наблюдение. Это «Корвалол», «Валидол», «Нимесулид», «Левомеколь», «Аллохол», анальгетики и поливитамины.
Росстат внес изменения в набор потребительских товаров и услуг для еженедельного наблюдения за ценами и тарифами. В перечень лекарств теперь включены:
- «Корвалол», 25 мл
- «Валидол», 60 мл
- «Нимесулид», 100 мг, 10 таблеток
- «Левомеколь», мазь, 40 г
- «Аллохол», 50 таблеток
- «Комбинированные анальгетики», 10 таблеток
- «Поливитамины без минералов отечественные», 10 шт.
Также Росстат исключил несколько позиций из перечня:
- «Троксерутин», 2% гель, 40 г
- «Флуоцинолона ацетонид», 0,025%, 15 г
- «Валокордин», 20 млр
- «Алмагель», суспензия, 200 мл
- «Ренни», 12 таблеток
- «Линекс», 10 капсул
- «Офтан катахром», 10 мл
Накануне международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza подготовила исследование о росте цен на лекарства в I квартале 2021 года с использованием данных Росстата об индексе потребительских цен на 53 препарата. Розничные цены на медикаменты выросли на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, лидерами по росту цен на лекарства стали Тамбовская область (18,3%), Адыгея (16,9%) и Брянская область (15,5%). Больше всего подорожали противовирусные и антибактериальные препараты, средства для нормализации работы кишечника и успокоительные.
По информации Росстата, в марте этого года рост цен на лекарства по сравнению с февралем составил 0,32%. На 0,3% снизились средние цены на препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, не входящие в список медикаменты выросли в цене на 0,9%.
Григорий Дубов
Елена Сидорова
pharmvestnik