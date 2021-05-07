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Росстат будет еженедельно следить за ценами на «Корвалол» и «Валидол»

Росстат добавил несколько позиций в перечень товаров, за ценами которых ведется еженедельное наблюдение. Это «Корвалол», «Валидол», «Нимесулид», «Левомеколь», «Аллохол», анальгетики и поливитамины.

Росстат внес изменения в набор потребительских товаров и услуг для еженедельного наблюдения за ценами и тарифами. В перечень лекарств теперь включены:

  • «Корвалол», 25 мл
  • «Валидол», 60 мл
  • «Нимесулид», 100 мг, 10 таблеток
  • «Левомеколь», мазь, 40 г
  • «Аллохол», 50 таблеток
  • «Комбинированные анальгетики», 10 таблеток
  • «Поливитамины без минералов отечественные», 10 шт.

Также Росстат исключил несколько позиций из перечня:

  • «Троксерутин», 2% гель, 40 г
  • «Флуоцинолона ацетонид», 0,025%, 15 г
  • «Валокордин», 20 млр
  • «Алмагель», суспензия, 200 мл
  • «Ренни», 12 таблеток
  • «Линекс», 10 капсул
  • «Офтан катахром», 10 мл

Накануне международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza подготовила исследование о росте цен на лекарства в I квартале 2021 года с использованием данных Росстата об индексе потребительских цен на 53 препарата. Розничные цены на медикаменты выросли на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, лидерами по росту цен на лекарства стали Тамбовская область (18,3%), Адыгея (16,9%) и Брянская область (15,5%). Больше всего подорожали противовирусные и антибактериальные препараты, средства для нормализации работы кишечника и успокоительные.

По информации Росстата, в марте этого года рост цен на лекарства по сравнению с февралем составил 0,32%. На 0,3% снизились средние цены на препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, не входящие в список медикаменты выросли в цене на 0,9%.

Григорий Дубов
Елена Сидорова
pharmvestnik

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6 мая, 2021 | Просмотров: 102