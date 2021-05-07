Росстат будет еженедельно следить за ценами на «Корвалол» и «Валидол»

Росстат добавил несколько позиций в перечень товаров, за ценами которых ведется еженедельное наблюдение. Это «Корвалол», «Валидол», «Нимесулид», «Левомеколь», «Аллохол», анальгетики и поливитамины.

Росстат внес изменения в набор потребительских товаров и услуг для еженедельного наблюдения за ценами и тарифами. В перечень лекарств теперь включены:

«Корвалол», 25 мл

«Валидол», 60 мл

«Нимесулид», 100 мг, 10 таблеток

«Левомеколь», мазь, 40 г

«Аллохол», 50 таблеток

«Комбинированные анальгетики», 10 таблеток

«Поливитамины без минералов отечественные», 10 шт.

Также Росстат исключил несколько позиций из перечня:

«Троксерутин», 2% гель, 40 г

«Флуоцинолона ацетонид», 0,025%, 15 г

«Валокордин», 20 млр

«Алмагель», суспензия, 200 мл

«Ренни», 12 таблеток

«Линекс», 10 капсул

«Офтан катахром», 10 мл

Накануне международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza подготовила исследование о росте цен на лекарства в I квартале 2021 года с использованием данных Росстата об индексе потребительских цен на 53 препарата. Розничные цены на медикаменты выросли на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, лидерами по росту цен на лекарства стали Тамбовская область (18,3%), Адыгея (16,9%) и Брянская область (15,5%). Больше всего подорожали противовирусные и антибактериальные препараты, средства для нормализации работы кишечника и успокоительные.

По информации Росстата, в марте этого года рост цен на лекарства по сравнению с февралем составил 0,32%. На 0,3% снизились средние цены на препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, не входящие в список медикаменты выросли в цене на 0,9%.

Григорий Дубов

Елена Сидорова

pharmvestnik