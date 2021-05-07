Пандемия COVID-19 не сказалась на доходах AstraZeneca в I квартале

В I квартале 2021 года доход AstraZeneca увеличился на 11%, составив 7,3 млрд долл., при этом прибыль с продажи вакцин от COVID-19 достигла 275 млн долл. Результаты превзошли ожидания благодаря выручке с продажи противоопухолевых препаратов и продвижению продукции на рынках развивающихся стран.

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca опубликовала финансовый отчет за I квартал 2021 года. Согласно нему, общая выручка производителя составила 7,3 млрд долл., что на 11% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 275 млн долл. принесли продажи вакцины от COVID-19, разработанной компанией совместно с Оксфордским университетом. Без ее учета производитель остается все равно в плюсе, увеличив прибыль на 7% с прошлого года.

Что стало неожиданным, так это рост на 16% дохода с продажи противоопухолевых препаратов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в особенности это касается терапии Tagrisso (предназначен для лечения местнораспространенного или метастатического немелкоклеточного рака легкого). Кроме того, выручка с продажи средств для лечения рака на рынках развивающихся стран выросла на 10%. Особенно высокий рост продаж был отмечен в Китае – на 15%.

Успех имели также препараты от CVRM – от заболеваний сердечно-сосудистой, почечной и метаболической систем. Рост прибыли с их продаж составил 41%. Лидером среди них стало лекарство Forxiga, прописываемое в качестве средства от диабета первого и второго типов. Выручка с его продаж взлетела на 85%.

Чистая прибыль на одну акцию выросла на 53%, достигнув показателя 1,63 долл., несмотря на прогнозы аналитиков, заявлявших, что прибыль на акцию составит 1,48 долл. Компания подтвердила свои прогнозы на общую выручку за 2021 год, которая, как утверждается, составит от 4,75 млрд до 5 млрд долл.

Компания смогла показать высокие результаты, несмотря на пандемию COVID-19, которая сильно осложняет диагностику и лечение многих заболеваний, сообщил генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио.

«Мы добились значительного прогресса в I квартале 2021 года и продолжили развивать наш портфель лекарственных средств, меняющих жизнь людей к лучшему, — подчеркнул он. — Мы надеемся, что будет ослаблено влияние COVID-19 и компания увеличит производительность во второй половине 2021 года».

Владимир Заболотских

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