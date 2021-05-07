Препарат «Глицин» компании «Биотики» отмечен среди ноотропов безрецептурного отпуска

Один из препаратов компании «Биотики» — «Глицин» — удостоен фармацевтической премии. Он занял второе место в номинации «Ноотроп безрецептурного отпуска» премии Smartpharma.

Препарат был отмечен аптечными работниками. «Глицин» компании «Биотики» производится уже 30 лет и является лидером по продажам в своей категории.*

«Мы очень рады этому результату и высоко ценим доверие профессионалов, — прокомментировали в компании. — Ведь кто как не они лучше всего понимают потребности рынка и наших пациентов. А именно для пациентов мы и работаем».

* По данным DSM, Глицин компании «Биотики» занимает первое место по объему продаж среди безрецептурных препаратов АТХ-группы N06B (Психостимуляторы и ноотропы).

Материал партнера: «Биотики»

pharmvestnik