Правительство определило сроки эксперимента по маркировке БАД

Эксперимент по маркировке биологически активных добавок продлится в РФ с 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года. Соответствующее постановление правительства опубликовано 4 мая на портале publication.gov.ru.

Оператору информационной системы, используемой в эксперименте — ЦРПТ — рекомендовано до 1 июня 2021 года разработать требования к системе и к защите содержащейся в ней информации. Координировать создание и функционирование системы будет Минпромторг.

До 30 ноября 2021 года, до 1 февраля и до 1 августа 2022 года правительство должно получить отчеты о результатах эксперимента, указано в документе.

В декабре прошлого года министерство сообщило о решении провести в России эксперимент по маркировке БАД. Подготовка к эксперименту началась в апреле. По мнению экспертов, эта инициатива несколько преждевременна, так как до внедрения маркировки стоило бы решить ряд более актуальных проблем.

gxpnews