Нидерландская Hilco Industrial приобрела оборудование Legacy Pharmaceuticals

Нидерландская компания по продаже и приобретению промышленных активов Hilco Industrial Acquisitions выкупила оборудование у швейцарской контрактной организации (CMO) Legacy Pharmaceuticals, сообщает Contract Pharma.

После нескольких лет расширения швейцарская компания была вынуждена подать заявление о банкротстве в декабре 2020 года. После дезактивации объекта кантональный департамент по делам о несостоятельности Базель-Ленд в конце марта 2021 года организовал ликвидационную распродажу всех активов. Hilco сделала лучшее предложение, и в результате компания со штаб-квартирой в Амстердаме приобрела все машины и оборудование разорившегося производителя, а также снесла заводские здания и расчистила территорию.

Компания Legacy Pharmaceuticals была известным производителем и поставщиком услуг, специализирующимся на наполнении и обработке стерильных и полутвердых лекарственных препаратов для мировой фармацевтической промышленности. Штат Legacy составлял 200 человек, которые предоставляли услуги от поставки АФС, наполнения стерильных лекарственных препаратов и вторичной упаковки до отгрузки в дистрибьюторские центры клиентов по всему миру.

Вице-президент по продажам и маркетингу Hilco в Нидерландах Дарко Пеповски отметил, что его задача – вернуть производственные мощности на рынок и освободить около 2500 кв. м производственных мощностей Legacy в течение следующих шести месяцев.

«Для этого мы начали всемирную маркетинговую и коммерческую кампанию, чтобы потенциальные покупатели в фармацевтической и смежных отраслях знали о возможности приобрести отлично обслуживаемое оборудование последних моделей, необходимое для увеличения их производственных мощностей, так как в наши дни особенно высок спрос на инъекционные препараты из-за COVID», – сказал Пеповски.

Hilco Industrial Acquisitions, являющаяся частью американской Hilco Global, предоставляет услуги по продаже и приобретению промышленных активов, специализируясь на машинах и оборудовании. Hilco Industrial покупает и продает активы посредством проведения аукционов на местах, в режиме онлайн и в комбинированном варианте, а также путем переговоров.

gxpnews