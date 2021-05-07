ВОЗ раскрыла сумму, необходимую для вакцинации взрослого населения мира

Вакцинация большинства взрослого населения мира от коронавируса в 2022 году потребует от Всемирной организации здравоохранения от $35 до $45 млрд, заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на брифинге.

«По нашим оценкам, в следующем году потребуется еще $35-45 млрд для вакцинации большинства взрослых во всем мире», — сказал Гебрейесус.

При этом он заявил, что проблемы финансирования глобальных программ вакцинации и борьбы с пандемией COVID-19 могут быть решены только лидерами стран «большой семерки», которые в силах выделить значительную часть необходимой суммы на ускорение прививочной кампании в мире.

«Решить кризис вакцинации мы сможем только с руководством этих стран», — сказал глава ВОЗ.

В качестве подтверждения своих слов он привел в пример решение «большой двадцатки» в 2009 году выделить $1,1 трлн на меры по смягчению последствий глобального экономического кризиса.

«Сейчас мы столкнулись с еще более серьезным кризисом, и нам нужны аналогичные решения», — подчеркнул глава ВОЗ.

gxpnews